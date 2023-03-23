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Эксперты назвали главные профессии после войны, которые станут на вес золота, и уже известен список

23 марта 2023 12:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — какие профессии будут популярны после войны
После войны некоторые специалисты будут в дефиците
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский рынок труда претерпел существенные изменения во время полномасштабного вторжения россии, многим стало труднее найти работу по профессии. Однако после войны некоторые специалисты будут в дефиците.

О том, какие будут популярные профессии после войны, рассказали в Киевской школе экономики.

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Какие специальности будут популярны

Как отмечают эксперты, украинцы уже сейчас должны быть готовы к переменам и уметь быстро адаптироваться к новым реалиям. Тем, кто потерял работу, следует рассмотреть смену профессии. После войны некоторые специалисты будут на "вес золота".

По их словам, появится множество вакансий работы, связанной со сферой обороны и строительства.

"Строитель. Мы будем отстраиваться. Будут все профессии, все связаны с армией, конечно. Угроза никуда не исчезнет, и армия у нас будет становиться все более высокотехнологичной. Будут профессии связаны с травмой, медициной, восстановлением и будут высокотехнологичные профессии", — рассказали в Киевской школе экономики.

В частности, студентам советуют обратить внимание на технологическую сферу.

"Сейчас должна быть технологическая грамотность. Второе, конечно, все, что есть и все, что происходит это о людях. Люди на первом месте. Поэтому мягкие навыки общение, эмпатия, эмоциональный интеллект это то, что нужно развивать", — уверяют эксперты.

Уже сейчас активно развивается направление подготовки операторов дронов. Так, в одном из центров подготовки было выпущено более тысячи выпускников. Руководство центра уверяет, что это — профессия будущего. Примечательно, что она пригодится в мирной жизни.

"Аграрный сектор, архитектура, все, что связано с энергетикой и энергеэффективностью, кино-видео съемка. Отдельный большой блок после войны связан с разминированием. Проведение разнообразных шоу, там аэрошоу и т.д. То есть для развития аэродинамики", отметили специалисты.

Какая сейчас ситуация на рынке

По данным экспертов по трудоустройству, среди самых популярных вакансий — работа в сфере продаж. В ТОП-5:

  • менеджер по продажам;
  • продавец-консультант;
  • водитель;
  • повар;
  • бухгалтер.

"Если говорить о том, что будут востребованы, какие квалификации там, то сейчас работодатели уже начинают говорить о возможных дефицитах квалифицированных кадров. Мы сейчас видим в медицинской сфере: врач УЗИ, для примера. И электрослесарь тоже. Низкая конкуренция. То есть вакансии есть, вот людей, которые могут занять этот пост немного", — рассказывают они.

Напомним, в Украине на начало марта насчитывается 150 тысяч официально зарегистрированных безработных. Количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня прошлого на фоне войны.

Также мы писали, что в Украине власти подкорректировали правила выплаты государственной компенсации работодателям, нанимающим на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Так, для бизнеса ввели условие продолжительности трудоустройства переселенцев.

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