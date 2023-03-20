Безробіття в Україні — показник опустився мінімального рівня

Кількість українців, які не мають роботи, продовжує знижуватися

В Україні на початок березня налічується 150 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. Кількість українців, які не мають роботи, продовжує знижуватися із червня минулого на тлі війни.

Такі дані навів народний депутат, заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Як знизилося офіційне безробіття

Як зазначив представник комітету, у березні поточного року офіційна кількість зареєстрованих безробітних знизилася вдвічі у порівнянні з березнем минулого року, коли було зареєстровано 314 тисяч осіб.

"Це абсолютний рекорд за історію спостереження", — наголосив депутат.

Чому українці ігнорують Центри зайнятості

Нардеп вважає статистику безробіття спотвореною за рахунок низької кількості охочих ставати на обліки до центрів зайнятості. Хоч у травні 2022 року були запроваджені зміни про спрощення реєстрації на обліку у Центрі зайнятості.

Причини — скорочення періоду виплат та недосконалість законодавства (у тому числі за звітністю щодо ЄСВ). Окрім того, багато чоловіків не бажають "світитися", з офіційною реєстрацією через страх мобілізації, через це більшість безробітних (71%) — це жінки.

Раніше Железняк зазначав, що така тенденція має ще такі причини: виїзд за кордон та знаходження нової роботи на початку війни.

Як змінилися правила під час війни

Варто зауважити, що зараз виплата з безробіття здійснюється тільки 90 днів, а чоловіки зобов'язані перед реєстрацією із безробіття надати документи з військкомату.

Також офіційних безробітних тепер залучають до "Армії відновлення країни". Тепер, щоб отримати ті ж виплати, потрібно розбирати завали після ворожих обстрілів, рити окопи, рубати дрова тощо.

Максимальна сума допомоги з безробіття за законом воєнного стану не може перевищувати розмір мінімальної зарплати в країні. У 2023 році рівень мінімальної зарплатні становить 6,7 тис. гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні та Європі зросла кількість вакансій для фахівців в IT-сфері. На 15% більше пропонували такої роботи у третьому кварталі порівняно з другим. Рекорд кварталу — вакансія від компанії Optiver, яка шукає фахівців на позицію Junior Software Engineer з релокейтом в Амстердам і готова платити 16 тис. дол.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.