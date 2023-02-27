Експерти назвали суму збитків українського бізнесу від війни в 2022 році

Війна завдала величезних збитків бізнесу в Україні

Війна завдала величезних збитків бізнесу в Україні.

За оцінками експертів проєкту "Росія заплатить", що реалізується аналітичним центром при Київській школі економіки KSE Institute, за підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Україні зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого росією 24 лютого.

Сума збитків

Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб-підприємців оцінюється в $13 млрд. З них $9 млрд — частка збитків великих та середніх підприємств. Загальні непрямі втрати сягають $33,1 млрд. А необхідна сума для відновлення підприємств — $24,9 млрд.

"Переважна кількість зруйнованих та пошкоджених підприємств сконцентрована в шести областях — Київській та Донецькій (по 17% від загальної кількості), Запорізькій (14%), Харківській (13%), Луганській (10%) та Миколаївській (8%). Зазвичай область реєстрації підприємства співпадає з областю, в якій підприємство отримало прямі збитки, але є і винятки", — зазначає Дмитро Горюнов, керівник напряму економічних втрат проєкту "Росія заплатить", старший економіст Центру економічної стратегії.

До найбільших підприємств за розмірами активів, що зазнали прямих збитків від збройної агресії росії у 2022 році, увійшли Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, "Азовсталь", "Нібулон", "Мотор Січ". Згідно з оцінкою експертів проєкту, 19 приватних та державних підприємств (17%) з-поміж великих та середніх зруйновано повністю, ще 90 (83%) пошкоджені частково.

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