Эксперты назвали сумму потерь украинского бизнеса от войны в 2022 году
Война нанесла огромный ущерб бизнесу в Украине.
По оценкам экспертов проекта "Россия заплатит", реализуемого аналитическим центром при Киевской школе экономики KSE Institute, по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий в Украине понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля.
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Сумма ущерба
Общая сумма прямого убытка предприятий, включая государственный, и частных лиц-предпринимателей оценивается в $13 млрд. Из них $9 млрд — доля убытков крупных и средних предприятий. Общие косвенные потери составляют $33,1 млрд. А необходимая сумма для восстановления предприятий — $24,9 млрд.
"Преимущественное количество разрушенных и поврежденных предприятий сконцентрировано в шести областях — Киевской и Донецкой (по 17% от общего количества), Запорожской (14%), Харьковской (13%), Луганской (10%) и Николаевской (8%). Как правило, область регистрации предприятия совпадает с областью, в которой предприятие получило прямые убытки, но есть и исключения", — отмечает Дмитрий Горюнов, руководитель направления экономических потерь проекта "Россия заплатит", старший экономист Центра экономической стратегии.
В перечень крупнейших предприятий по размерам активов, понесших прямые убытки от вооруженной агрессии россии в 2022 году, вошли Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, "Азовсталь", "Нибулон", "Мотор Сич". Согласно оценке экспертов проекта, 19 частных и государственных предприятий (17%) среди крупных и средних разрушены полностью, еще 90 (83%) повреждены частично.
Ранее Новини.LIVE писали о том, что происходит на рынке труда Украины с начала войны, а также о том, как год войны сказался на государственных финансах Украины и ударил по благосостоянию украинцев.
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Как бизнес в Украине пережил первый год войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE