Як війна вплинула на ринок праці в Україні

На початку війни ринок праці в Україні фактично завмер

Ринок праці України зазнав серйозного удару під час війни. На початку повномасштабного вторгнення рф ринок фактично завмер — у березні понад 53% тих, то мав роботу до війни, втратили її.

Про це йдеться в дослідженні незалежної аналітичної платформи "Вокс Україна".

Частина компаній були змушені припинити свою діяльність повністю або частково через втрату майна, переривання логістичних зв’язків чи втрату співробітників. Згодом ситуація поліпшилася, але станом на початок 2023 року безробіття досі перевищує 30%.

Ситуація із занятістю

Спад економіки, спричинений війною, а саме неможливість працювати для підприємств на окупованих територіях чи територіях поблизу зон бойових дій, пошкодження активів підприємств, руйнування логістики, зокрема закриття портів, призвів до різкого росту рівня безробіття.

За оцінкою Національного банку, станом на липень безробіття сягнуло 35%, перевищивши при цьому показник кінця 2021 року (9,8%) майже в 4 рази. Це пов’язано з повною або частковою зупинкою підприємств та втратою чи пошкодженням виробничих потужностей.

Через військову агресію росії проти України наразі Держстат не оприлюднює інформацію щодо кількості безробітних — дані (ймовірно, неповні, оскільки частину даних зібрати неможливо) будуть оприлюднені після припинення або скасування воєнного стану. Тому доступні лише непрямі оцінки безробіття, отримані з опитувань населення, підприємств, а також із даних про вакансії та кандидатів на сайтах пошуку роботи. На всіх таких сайтах спостерігається значне зростання кількості кандидатів на одну вакансію. Отже, незважаючи на виїзд значної частини робочої сили за кордон, скорочення робочих місць було ще більшим, зазначає авторка дослідження молодша аналітикиня "Вокс Україна" Альона Гришко.

Нагадаємо, в Україні роботодавці отримуватимуть компенсації за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних по-новому. Уряд оновив порядок грошового відшкодування.

Новий порядок передбачає надання роботодавцям трьох видів компенсацій. Йдеться про грошове відшкодування фактичних витрат у розмірі єдиного соцвнеску за відповідну особу за місяць, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску.

Надаватимуть компенсації у разі дотримання вимоги — працевлаштування на термін не менше ніж два роки за направленням центру зайнятості певних зареєстрованих безробітних з переліку осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні та перебувають у статусі офіційного безробітного більше одного місяця. Виплачуватимуть компенсації 12 місяців упродовж наступних двох років.

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Про те, що відбувається на ринку праці України з початку війни, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

