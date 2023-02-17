Как война повлияла на рынок труда в Украине

В начале войны рынок труда в Украине фактически замер

Рынок труда Украины получил серьезный удар во время войны. В начале полномасштабного вторжения россии рынок практически замер — в марте более 53% тех, кто имел работу до войны, потеряли ее.

Об этом говорится в исследовании независимой аналитической платформы "Вокс Украина".

Часть компаний были вынуждены прекратить свою деятельность полностью или частично из-за потери имущества, разрыва логистических связей или потери сотрудников. Впоследствии ситуация улучшилась, но по состоянию на начало 2023 года безработица до сих пор превышает 30%.

Ситуация с занятостью

Спад экономики, вызванный войной, а именно невозможность работы предприятий на оккупированных территориях или территориях вблизи зон боевых действий, повреждение активов предприятий, разрушение логистики, в том числе закрытие портов, привело к резкому росту уровня безработицы.

По оценке Национального банка, по состоянию на июль безработица достигла 35%, превысив показатель конца 2021 года (9,8%) почти в 4 раза. Это связано с полной или частичной остановкой предприятий и потерей или повреждением производственных мощностей.

Из-за военной агрессии россии против Украины Госстат не обнародует информацию о количестве безработных — данные (вероятно, неполные, поскольку часть данных собрать невозможно) будут обнародованы после прекращения или отмены военного положения. Поэтому доступны только косвенные оценки безработицы, полученные из опросов населения, предприятий, а также из данных о вакансиях и кандидатах на сайтах поиска работы. На всех таких сайтах наблюдается значительный рост количества кандидатов на одну вакансию. Следовательно, несмотря на выезд значительной части рабочей силы за границу, сокращение рабочих мест было еще больше, отмечает автор исследования младший аналитик "Вокс Украина" Алена Гришко.

Напомним, в Украине работодатели будут получать компенсации за трудоустройство отдельных категорий зарегистрированных безработных по-новому. Правительство обновило порядок денежного возмещения.

Новый порядок предусматривает предоставление работодателям трех видов компенсаций. Речь идет о денежном возмещении фактических расходов в размере единого соцвзноса за соответствующего работника за месяц, но не более двойного размера минимального страхового взноса.

Будут предоставлять компенсации в случае соблюдения требования — трудоустройство на срок не менее двух лет по направлению центра занятости определенных зарегистрированных безработных из перечня лиц, имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве и находящихся в статусе официального безработного более одного месяца. Выплачивать компенсации будут 12 месяцев в течение следующих двух лет.

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О происходящем на рынке труда Украины с начала войны читайте в авторском материале Новини.LIVE