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Експерти перелічили основні реформи в Україні з початку війни

22 лютого 2023 18:51
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Реформи в Україні продовжуються навіть в умовах повномасштабної війни
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Реформи в Україні продовжуються навіть в умовах повномасштабної війни.

Серед усіх ухвалених з 1 січня 2022 року по 1 січня 2023-го нормативних актів, спрямованих на реформування певних галузей в Україні, експерти виокремили 164 найважливіших, які мають великий вплив на економіку і суспільство. Це майже стільки ж, як у 2021-му — тоді таких змін було 165.

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Про це йдеться в дослідженні аналітичної платформи "Вокс Україна".

Серед реформ 159 мають позитивну оцінку, а чотири виявилися антиреформами.

У 2022 році було зафіксовано 29 значних реформ. Найбільший прогрес зафіксувано у дев’яти напрямах: регулювання бізнесу, соціальна політика і ринок праці, медицина, фінанси, правоохоронна і судова системи, державне управління, податкова система, освіта, протидія російській агресії.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни. Так, Україні потрібні гроші на відбудову і розвиток. І потрібні вони не після війни, а вже зараз. Станом на початок 2023 року потреби на відновлення України оцінювались в 750 мільярдів доларів.

Одним із джерел фінансування потреб України на відновлення можуть і мають стати іноземні інвестиції. Але з цим наразі є проблеми, бо закордонні інвестори бояться заходити в країну під час війни.

Також Новини.LIVE писали про те, що відбувається на ринку праці України з початку війни. Так, ринок праці України зазнав серйозного удару під час війни. На початку повномасштабного вторгнення рф ринок фактично завмер — у березні понад 53% тих, то мав роботу до війни, втратили її. Частина компаній були змушені припинити свою діяльність повністю або частково через втрату майна, переривання логістичних зв’язків чи втрату співробітників. Згодом ситуація поліпшилася, але станом на початок 2023 року безробіття досі перевищує 30%.

Окрім того, Новини.LIVE писали про те, як рік війни позначився на державних фінансах України.
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Про українські реформи під час війни читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

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