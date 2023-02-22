Эксперты перечислили основные реформы в Украине с начала войны

Реформы в Украине продолжаются даже в условиях полномасштабной войны

Реформы в Украине продолжаются даже в условиях полномасштабной войны.

Среди всех принятых с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года нормативных актов, направленных на реформирование разных отраслей в Украине, эксперты выделили 164 важнейших, оказывающих большое влияние на экономику и общество. Это почти столько же, что и в 2021-м, тогда таких изменений было 165.

Об этом говорится в исследовании аналитической платформы "Вокс Украина".

Среди реформ 159 имеют положительную оценку, а четыре оказались антиреформами.

В 2022 году было зафиксировано 29 крупных реформ. Наибольший прогресс зафиксирован в девяти направлениях: регулирование бизнеса, социальная политика и рынок труда, медицина, финансы, правоохранительная и судебная системы, государственное управление, налоговая система, образование, противодействие российской агрессии.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, придут ли в Украину инвестиции во время войны. Так, Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.

Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.

Также Новини.LIVE писали о происходящем на рынке труда Украины с начала войны. Так, рынок труда Украины получил серьезный удар во время войны. В начале полномасштабного вторжения россии рынок практически замер — в марте более 53% тех, кто имел работу до войны, потеряли ее. Часть компаний были вынуждены прекратить свою деятельность полностью или частично из-за потери имущества, нарушения логистических связей или утраты сотрудников. Впоследствии ситуация улучшилась, но по состоянию на начало 2023года безработица до сих пор превышает 30%.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как год войны отразился на государственных финансах Украины.

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Об украинских реформах во время войны читайте в авторском материале Новини.LIVE