Як війна вплинула на безробіття

Війна призвела до різкого росту безробіття

Спад економіки, спричинений війною, а саме неможливість працювати для підприємств на окупованих територіях чи територіях поблизу зон бойових дій, пошкодження активів підприємств, руйнування логістики, зокрема закриття портів, призвів до різкого росту рівня безробіття.

Про це йдеться в дослідженні незалежної аналітичної платформи "Вокс Україна".

Наприклад, на сайті Work.ua станом на 1 лютого 2022 року було зареєстровано більше 95 тисяч вакансій. У березні ця цифра скоротилася майже на 14 тисяч, а у квітні на цьому сайті було лише 14 012 актуальних вакансій, що становить 15% від "довоєнної" кількості. З травня кількість вакансій почала поступово зростати, але до грудня так і не досягла довоєнного рівня.

Аналогічну тенденцію показують дані Державної служби зайнятості. Починаючи з квітня 2022 року кількість як зареєстрованих безробітних, так і вакансій почала знижуватися. У травні-серпні служба зайнятості зареєструвала небачені досі 12 кандидатів на одну вакансію. До кінця 2022 року цей показник повернувся на рівень кінця 2021 року — сім кандидатів на одну вакансію. Зменшення кількості зареєстрованих безробітних може бути викликане обмеженням тривалості (до 90 днів) та розміру (до мінімальної зарплати) виплат з безробіття під час воєнного стану.

Станом на кінець березня 2022 року більше половини українців, які працювали до 24 лютого, втратили роботу після початку війни, 45% — продовжували працювати, з яких половина — у звичному режимі, решта — віддалено або частково. І лише 2% знайшли собі нову роботу.

Відновлення робочих місць було нерівномірним за регіонами та галузями — найшвидше відновилися вакансії у Львівській та Івано-Франківській областях. Найбільший попит — на фахівців у сфері послуг: торгівля, логістика, ресторани.

Нагадаємо, в Україні роботодавці отримуватимуть компенсації за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних по-новому. Уряд оновив порядок грошового відшкодування.

Новий порядок передбачає надання роботодавцям трьох видів компенсацій. Йдеться про грошове відшкодування фактичних витрат у розмірі єдиного соцвнеску за відповідну особу за місяць, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску.

Надаватимуть компенсації у разі дотримання вимоги — працевлаштування на термін не менше ніж два роки за направленням центру зайнятості певних зареєстрованих безробітних з переліку осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні та перебувають у статусі офіційного безробітного більше одного місяця. Виплачуватимуть компенсації 12 місяців упродовж наступних двох років.

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Про те, що відбувається на ринку праці України з початку війни, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

