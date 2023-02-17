Как война повлияла на безработицу

Война привела к резкому росту безработицы

Спад экономики, вызванный войной, а именно невозможность работы предприятий на оккупированных территориях или территориях вблизи зон боевых действий, повреждение активов предприятий, разрушение логистики, в том числе закрытие портов, привело к резкому росту уровня безработицы.

Об этом говорится в исследовании независимой аналитической платформы "Вокс Украина".

К примеру, на сайте Work.ua по состоянию на 1 февраля 2022 года было зарегистрировано более 95 тысяч вакансий. В марте эта цифра сократилась почти на 14 тысяч, а в апреле на этом сайте было всего 14 012 актуальных вакансий, что составляет 15% от довоенного количества. С мая количество вакансий начало постепенно расти, но к декабрю так и не достигло довоенного уровня.

Аналогичную тенденцию показывают данные Государственной службы занятости. Начиная с апреля 2022 года количество как зарегистрированных безработных, так и вакансий начало снижаться. В мае-августе служба занятости зарегистрировала невиданные до сих пор 12 кандидатов на одну вакансию. К концу 2022 года этот показатель вернулся на уровень конца 2021 года – семь кандидатов на одну вакансию. Уменьшение количества зарегистрированных безработных может быть вызвано ограничением продолжительности (до 90 дней) и размера (до минимальной зарплаты) выплат по безработице во время военного положения.

По состоянию на конец марта 2022 года более половины украинцев, работавших до 24 февраля, потеряли работу после начала войны, 45% продолжали работать, из которых половина — в обычном режиме, остальные — удаленно или частично. И только 2% нашли себе новую работу.

Восстановление рабочих мест было неравномерным по регионам и отраслям — быстрее всего возобновились вакансии во Львовской и Ивано-Франковской областях. Наибольший спрос — на специалистов в сфере услуг: торговля, логистика, рестораны.

Напомним, в Украине работодатели будут получать компенсации за трудоустройство отдельных категорий зарегистрированных безработных по-новому. Правительство обновило порядок денежного возмещения.

Новый порядок предусматривает предоставление работодателям трех видов компенсаций. Речь идет о денежном возмещении фактических расходов в размере единого соцвзноса за соответствующего работника за месяц, но не более двойного размера минимального страхового взноса.

Будут предоставлять компенсации в случае соблюдения требования — трудоустройство на срок не менее двух лет по направлению центра занятости определенных зарегистрированных безработных из перечня лиц, имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве и находящихся в статусе официального безработного более одного месяца. Выплачивать компенсации будут 12 месяцев в течение следующих двух лет.

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О происходящем на рынке труда Украины с начала войны читайте в авторском материале Новини.LIVE