Експерти розповіли про порядок отримання допомоги малозабезпеченим сім’ям

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Головна юристка Павлоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Некоз розповіла, який порядок призначення державної допомоги малозабезпеченим сім’ям. За її словами особа, яка потребує такої допомоги, має звернутися до уповноваженого органу з документами, що підтверджують статус малозабезпеченої родини.

Про це інформується на сайті Безоплатної правової допомоги.

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Отримання допомоги малозабезпеченим

Зазначається, що допомога може бути призначена на шість місяців з можливістю продовження, якщо вона відповідаєте певним вимогам. Для її отримання малозабезпеченим сім’ям потрібно звернутися за місцем зареєстрованого або фактичного проживання до органу соціального захисту населення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, або центру надання адміністративних послуг.

Для звернення необхідно підготувати такі документи:

заяву встановленої форми;

декларацію про доходи та майновий стан;

паспорт заявника;

довідку про доходи або пояснення про їх походження(щодо доходів, інформація про які відсутня та не може бути отримана за запитом);

довідку про взяття на облік ВПО (для переселенців);

довідку про безпосередню участь особи в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Як здійснюється виплата

Зазначається, що призначення та отримання допомоги малозабезпеченим сім’ям є доступним процесом, оскільки заявник має можливість вибрати зручний спосіб отримання коштів — переказ на банківський рахунок або доставку Укрпоштою.

Якщо банк, який виплачував допомогу, припинив працювати в умовах воєнного стану, допомогу буде перераховано в АТ "Ощадбанк", про що отримувач буде повідомлений органами соціального захисту. Для отримання коштів необхідно звернутися до відділення "Ощадбанку" з паспортом та ідентифікаційним кодом (РНОКПП), але відкривати рахунок у цьому банку не обов’язково. Якщо особа змінила місце проживання після виплати допомоги через Укрпошту в умовах війни, вона може отримати кошти шляхом:

грошовим переказом через Ощадбанк без відкриття банківського рахунку (після узгодження з органом соціального захисту населення);

у відділенні Укрпошти за новим місцем перебування (після узгодження з Укрпоштою за номером 0 800 300 545).

Допомога

З початку грудня 2022 року в Україні було збільшено розмір прожиткового мінімуму, що становить 2589 грн на одну особу. Ця зміна також вплинула на розмір інших соціальних виплат, які нараховуються на малозабезпечених. Отже, у 2023 році малозабезпеченим будуть нараховані наступні виплати:

для працездатних — 1207 грн;

для тих, хто не працює, та осіб з інвалідністю — 2093 грн;

для дітей до 6 років — 2953 грн;

для дітей до 18 років — 3682 грн;

для дітей до 23 років(за умови навчання) — 3489 грн.

Особи, які доглядають за родичами похилого віку можуть отримати грошову компенсацію. Щомісячна виплата з догляду за маломобільними людьми похилого віку призначається згідно з Постановою Кабінету Міністрів "Деякі питання призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі".

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