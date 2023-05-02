Українці можуть безкоштовно отримати продукти та ліки — як і куди подати заявку

Гуманітарна допомога у вигляді продуктів. Фото: Freepik

Українцям доступна нова гуманітарна допомога. Отримати продукти харчування, медикаменти та багато іншого можна на порталі Juravli.

Про це повідомляє видання Napensii.ua.

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Хто та яку допомогу може отримати

Як зазначається, гуманітарну допомогу пропонує сервіс Juravli, що поєднує волонтерів та тих людей, які потребують допомоги.

Заявку на порталі Juravli може подати будь-хто, кому вона необхідна, незалежно від категорії уразливості. Також можна зробити запит на отримання допомоги для іншої людини.

Портал пропонує, окрім продуктів харчування та ліків, гігієнічні набори, одяг, дитячі речі, товари для тварин, послуги з транспортування та медичні консультації.

Як подати заявку

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно заповнити та надіслати заявку за наступним посиланням.

В онлайн-формі потрібно вказати:

тип допомоги, який необхідний (їжа, ліки, одяг, дитяче харчування, ветеринарія тощо);

кількість членів родини, які проживають разом;

чи є в родині діти та скільки;

чи є в сім’ї люди похилого віку та скільки;

пояснити, чому потрібна допомога;

вказати, що саме необхідно із зазначеної категорії допомоги;

адресу проживання.

Уся надана інформація на платформі Juravli — конфіденційна. Її зможе побачити тільки волонтер, який надає допомогу.

Після подання запиту — із людиною, яка потребує допомоги, зв'яжеться волонтер.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці з 1 травня поточного року отримають право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Має запрацювати закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.

Деякі українці мають право оформити грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та організацією.

Також писали, що незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують нову міжнародну допомогу. Гроші можна отримати від благодійного фонду Dorcas (Доркас).