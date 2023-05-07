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Эксперты рассказали о порядке получения помощи малообеспеченным семьям

7 мая 2023 22:57
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Эксперты рассказали о порядке получения помощи малообеспеченным семьям
Украинские гривны в руках. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Главный юрист Павлоградского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Галина Некоз рассказала, каков порядок назначения государственной помощи малообеспеченным семьям. По ее словам лицо, нуждающееся в такой помощи, должно обратиться в уполномоченный орган с документами, подтверждающими статус малообеспеченной семьи.

Об этом информируется на сайте Бесплатной правовой помощи.

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Получение помощи малоимущим

Отмечается, что помощь может быть назначена на шесть месяцев с возможностью продления, если она отвечает определенным требованиям. Для ее получения малообеспеченным семьям следует обратиться по месту зарегистрированного или фактического проживания в орган социальной защиты населения, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, или центр предоставления административных услуг.

Для обращения необходимо подготовить следующие документы:

  • заявление установленной формы;
  • декларацию о доходах и имущественном положении;
  • паспорт заявителя;
  • справку о доходах или объяснения об их происхождении (о доходах, информация о которых отсутствует и не может быть получена по запросу);
  • справку о взятии на учет ВПЛ (для переселенцев);
  • справку о непосредственном участии лица в АТО, в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (при наличии);
  • удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Как производится выплата

Отмечается, что назначение и получение помощи малообеспеченным семьям является доступным процессом, поскольку у заявителя есть возможность выбрать удобный способ получения средств — перевод на банковский счет или доставку Укрпочтой.

Если выплачивавший помощь банк прекратил работать в условиях военного положения, помощь будет перечислена в АО "Ощадбанк", о чем получатель будет уведомлен органами социальной защиты. Для получения средств необходимо обратиться в отделение Сбербанка с паспортом и идентификационным кодом (РНОКПП), но открывать счет в этом банке не обязательно. Если лицо изменило место жительства после выплаты пособия через Укрпочту в условиях войны, оно может получить средства путем:

  • денежным переводом через Сбербанк без открытия банковского счета (после согласования с органом социальной защиты населения);
  • в отделении Укрпочты по новому месту пребывания (по согласованию с Укрпочтой по номеру 0 800 300 545).

Помощь

С начала декабря 2022 года в Украине был увеличен размер прожиточного минимума, что составляет 2589 грн. на одного человека. Это изменение также повлияло на размер других социальных выплат, начисляемых на малоимущих. Следовательно, в 2023 году малоимущим будут начислены следующие выплаты:

  • для трудоспособных - 1207 грн;
  • для неработающих и лиц с инвалидностью — 2093 грн;
  • для детей до 6 лет - 2953 грн;
  • для детей до 18 лет - 3682 грн;
  • для детей до 23 лет (при условии обучения) - 3489 грн.

Лица, ухаживающие за родственниками пожилого возраста могут получить денежную компенсацию. Ежемесячная выплата по уходу за маломобильными пожилыми людьми назначается согласно Постановлению Кабинета Министров "Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе".

Напомним, что украинцам доступна новая гуманитарная помощь. Получить продукты питания, медикаменты и многое другое можно на портале Juravli.

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