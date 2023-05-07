Эксперты рассказали о порядке получения помощи малообеспеченным семьям
Главный юрист Павлоградского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Галина Некоз рассказала, каков порядок назначения государственной помощи малообеспеченным семьям. По ее словам лицо, нуждающееся в такой помощи, должно обратиться в уполномоченный орган с документами, подтверждающими статус малообеспеченной семьи.
Об этом информируется на сайте Бесплатной правовой помощи.
Получение помощи малоимущим
Отмечается, что помощь может быть назначена на шесть месяцев с возможностью продления, если она отвечает определенным требованиям. Для ее получения малообеспеченным семьям следует обратиться по месту зарегистрированного или фактического проживания в орган социальной защиты населения, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, или центр предоставления административных услуг.
Для обращения необходимо подготовить следующие документы:
- заявление установленной формы;
- декларацию о доходах и имущественном положении;
- паспорт заявителя;
- справку о доходах или объяснения об их происхождении (о доходах, информация о которых отсутствует и не может быть получена по запросу);
- справку о взятии на учет ВПЛ (для переселенцев);
- справку о непосредственном участии лица в АТО, в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (при наличии);
- удостоверение участника боевых действий (при наличии).
Как производится выплата
Отмечается, что назначение и получение помощи малообеспеченным семьям является доступным процессом, поскольку у заявителя есть возможность выбрать удобный способ получения средств — перевод на банковский счет или доставку Укрпочтой.
Если выплачивавший помощь банк прекратил работать в условиях военного положения, помощь будет перечислена в АО "Ощадбанк", о чем получатель будет уведомлен органами социальной защиты. Для получения средств необходимо обратиться в отделение Сбербанка с паспортом и идентификационным кодом (РНОКПП), но открывать счет в этом банке не обязательно. Если лицо изменило место жительства после выплаты пособия через Укрпочту в условиях войны, оно может получить средства путем:
- денежным переводом через Сбербанк без открытия банковского счета (после согласования с органом социальной защиты населения);
- в отделении Укрпочты по новому месту пребывания (по согласованию с Укрпочтой по номеру 0 800 300 545).
Помощь
С начала декабря 2022 года в Украине был увеличен размер прожиточного минимума, что составляет 2589 грн. на одного человека. Это изменение также повлияло на размер других социальных выплат, начисляемых на малоимущих. Следовательно, в 2023 году малоимущим будут начислены следующие выплаты:
- для трудоспособных - 1207 грн;
- для неработающих и лиц с инвалидностью — 2093 грн;
- для детей до 6 лет - 2953 грн;
- для детей до 18 лет - 3682 грн;
- для детей до 23 лет (при условии обучения) - 3489 грн.
Лица, ухаживающие за родственниками пожилого возраста могут получить денежную компенсацию. Ежемесячная выплата по уходу за маломобильными пожилыми людьми назначается согласно Постановлению Кабинета Министров "Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе".
Напомним, что украинцам доступна новая гуманитарная помощь. Получить продукты питания, медикаменты и многое другое можно на портале Juravli.