Яким буде курс гривні в 2023 році

Протягом року гривня може ослабнути

Фінансові експерти не виключають незначну девальвацію гривні протягом 2023 року.

Про це вони повідомили, коментуючи для Новини.LIVE ситуацію на валютному ринку України.

Чому може ослабнути гривня

Причини можливого ослаблення гривні можуть бути різними, попереджає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

По-перше, на девальвації гривні може наполягати Міжнародний валютний фонд, адже поточний обмінний курс створює значні дисбаланси на валютному ринку.

По-друге, державний бюджет на 2023 рік базується на середньорічному обмінному курсі 42,2 гривні за долар. Якщо курс гривні залишиться на поточному рівні, то доходи бюджету та запозичення можуть виявитися недостатніми для виконання плану.

"З урахуванням цих міркувань ми очікуємо, що офіційний курс гривні до долара дещо послабиться до 40,2 гривні за долар до кінця 2023 року", — прогнозує експерт.

Коли і за яких умов може ослабнути гривня

Ослаблення офіційного курсу гривні може статися у другій половині року, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Але за певних умов.

Перша умова — завершення активної фази бойових дій.

"Економіці потрібно "дихати", розвиватися, і їй потрібні конкурентні переваги. Курсова перевага може бути однією з них. Після завершення активних бойових дій можна буде переходити до більш ринкової моделі курсоутворення", — каже співрозмовник Новини.LIVE.

Але варто пам’ятати, що зараз Україна дуже залежна від критичного імпорту. Для імпортоорієнтованої економіки потрібна міцна національна валюта і фіксований курс. Особливо на тлі падіння економічної активності та катастрофічного просідання національного експорту. Через втрату експортного потенціалу Україна залишатиметься залежною від імпорту ще декілька років. І це теж грає на руку фіксованому курсу гривні.

Разом з тим продовження стабільної міжнародної фінансової допомоги забезпечить додаткові важелі впливу Національного банку на валютний ринок і може стати передумовою для ослаблення регуляторних обмежень щодо гривні в напряму плаваючого курсу. Це може зумовити незначне просідання курсу національної валюти. Але це точно не станеться найближчими місяцями.

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Про те, що чекати від гривні в 2023 році, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

