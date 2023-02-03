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Эксперты спрогнозировали курс гривни на 2023 год

3 февраля 2023 17:25
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Каким будет курс гривни в 2023 году
В течение года гривня может ослабнуть
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Финансовые эксперты не исключают незначительную девальвацию гривни в течение 2023 года.

Об этом они сообщили, комментируя для Новини.LIVE ситуацию на валютном рынке Украины.

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Почему может ослабнуть гривня

Причины возможного ослабления гривни могут быть разными, предупреждает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Во-первых, на девальвации гривни может настаивать Международный валютный фонд, ведь текущий обменный курс создает значительные дисбалансы на валютном рынке.

Во-вторых, государственный бюджет на 2023 год базируется на среднегодовом обменном курсе 42,2 гривни за доллар. Если курс гривни останется на текущем уровне, доходы бюджета и заимствования могут оказаться недостаточными для выполнения плана.

"С учетом этих соображений мы ожидаем, что официальный курс гривни к доллару несколько ослабнет до 40,2 гривни за доллар до конца 2023 года", — прогнозирует эксперт.

Когда и при каких условиях может ослабнуть гривня

Ослабление официального курса гривни может случиться во второй половине года, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Но при определенных условиях.

Первое условие — завершение активной фазы боевых действий.

"Экономике нужно "дышать", развиваться, и ей нужны конкурентные преимущества. Курсовое преимущество может быть одним из них. После завершения активных боевых действий можно будет переходить к более рыночной модели курсообразования", — говорит собеседник Новини.LIVE.

Но следует помнить, что сейчас Украина очень зависима от критического импорта. Для импортоориентированной экономики требуется крепкая национальная валюта и фиксированный курс. Особенно на фоне падения экономической активности и катастрофического проседания национального экспорта. Из-за потери экспортного потенциала Украина будет оставаться зависимой от импорта еще несколько лет. И это тоже играет на руку фиксированному курсу гривни.

Вместе с тем, продолжение стабильной международной финансовой помощи обеспечит дополнительные рычаги влияния Национального банка на валютный рынок и может стать предпосылкой для ослабления регуляторных ограничений по отношению к гривне в направлении плавающего курса. Это может вызвать незначительное проседание курса национальной валюты. Но это точно не произойдет в ближайшие месяцы.
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О том, чего ждать от гривни в 2023 году, читайте в авторском материале Новини.LIVE

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