Каким будет курс гривни в 2023 году

В течение года гривня может ослабнуть

Финансовые эксперты не исключают незначительную девальвацию гривни в течение 2023 года.

Об этом они сообщили, комментируя для Новини.LIVE ситуацию на валютном рынке Украины.

Почему может ослабнуть гривня

Причины возможного ослабления гривни могут быть разными, предупреждает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Во-первых, на девальвации гривни может настаивать Международный валютный фонд, ведь текущий обменный курс создает значительные дисбалансы на валютном рынке.

Во-вторых, государственный бюджет на 2023 год базируется на среднегодовом обменном курсе 42,2 гривни за доллар. Если курс гривни останется на текущем уровне, доходы бюджета и заимствования могут оказаться недостаточными для выполнения плана.

"С учетом этих соображений мы ожидаем, что официальный курс гривни к доллару несколько ослабнет до 40,2 гривни за доллар до конца 2023 года", — прогнозирует эксперт.

Когда и при каких условиях может ослабнуть гривня

Ослабление официального курса гривни может случиться во второй половине года, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Но при определенных условиях.

Первое условие — завершение активной фазы боевых действий.

"Экономике нужно "дышать", развиваться, и ей нужны конкурентные преимущества. Курсовое преимущество может быть одним из них. После завершения активных боевых действий можно будет переходить к более рыночной модели курсообразования", — говорит собеседник Новини.LIVE.

Но следует помнить, что сейчас Украина очень зависима от критического импорта. Для импортоориентированной экономики требуется крепкая национальная валюта и фиксированный курс. Особенно на фоне падения экономической активности и катастрофического проседания национального экспорта. Из-за потери экспортного потенциала Украина будет оставаться зависимой от импорта еще несколько лет. И это тоже играет на руку фиксированному курсу гривни.

Вместе с тем, продолжение стабильной международной финансовой помощи обеспечит дополнительные рычаги влияния Национального банка на валютный рынок и может стать предпосылкой для ослабления регуляторных ограничений по отношению к гривне в направлении плавающего курса. Это может вызвать незначительное проседание курса национальной валюты. Но это точно не произойдет в ближайшие месяцы.

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О том, чего ждать от гривни в 2023 году, читайте в авторском материале Новини.LIVE