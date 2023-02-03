Каким будет курс гривни в 2023 году

Эксперты спрогнозировали курс гривни на 2023 год
Финансовые эксперты не исключают незначительную девальвацию гривни в течение 2023 года.
Об этом они сообщили, комментируя для Новини.LIVE ситуацию на валютном рынке Украины.
-
Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации
-
Кровь из носа и стертые пальцы: Дорофеева показала последствия съемок нового клипа "Вотсап"
-
Во Львове попрощаются с пятью Героями, защищавшими Украину
-
Эксперт рассказал, когда ВСУ начнут большое контрнаступление
-
"Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными
-
Экс-главе Херсонской ОВА объявили подозрение: в чем его обвиняют
-
"Львовская железная дорога" предупреждает об изменениях в расписании движения пригородных поездов
-
Мы не напуганы, мы не боимся кремля, — президент Евросовета
-
История и искусство у блекаут: одесские благотворители приобрели генераторы для музеев Украины
-
Не прошел и год: британский бренд Paul Smith уходит с российского рынка после громкого скандала
Почему может ослабнуть гривня
Причины возможного ослабления гривни могут быть разными, предупреждает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.
Во-первых, на девальвации гривни может настаивать Международный валютный фонд, ведь текущий обменный курс создает значительные дисбалансы на валютном рынке.
Во-вторых, государственный бюджет на 2023 год базируется на среднегодовом обменном курсе 42,2 гривни за доллар. Если курс гривни останется на текущем уровне, доходы бюджета и заимствования могут оказаться недостаточными для выполнения плана.
"С учетом этих соображений мы ожидаем, что официальный курс гривни к доллару несколько ослабнет до 40,2 гривни за доллар до конца 2023 года", — прогнозирует эксперт.
Когда и при каких условиях может ослабнуть гривня
Ослабление официального курса гривни может случиться во второй половине года, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Но при определенных условиях.
Первое условие — завершение активной фазы боевых действий.
"Экономике нужно "дышать", развиваться, и ей нужны конкурентные преимущества. Курсовое преимущество может быть одним из них. После завершения активных боевых действий можно будет переходить к более рыночной модели курсообразования", — говорит собеседник Новини.LIVE.
Но следует помнить, что сейчас Украина очень зависима от критического импорта. Для импортоориентированной экономики требуется крепкая национальная валюта и фиксированный курс. Особенно на фоне падения экономической активности и катастрофического проседания национального экспорта. Из-за потери экспортного потенциала Украина будет оставаться зависимой от импорта еще несколько лет. И это тоже играет на руку фиксированному курсу гривни.
Вместе с тем, продолжение стабильной международной финансовой помощи обеспечит дополнительные рычаги влияния Национального банка на валютный рынок и может стать предпосылкой для ослабления регуляторных ограничений по отношению к гривне в направлении плавающего курса. Это может вызвать незначительное проседание курса национальной валюты. Но это точно не произойдет в ближайшие месяцы.
---
О том, чего ждать от гривни в 2023 году, читайте в авторском материале Новини.LIVE