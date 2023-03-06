Експерти спрогнозували, що буде з гривнею
З перших днів 2023 року готівковий курс української гривні зміцнюється щодо американського долара. І якщо в січні це зміцнення було впевненим, але повільним, то в лютому темпи значно прискорились.
Скоріш за все укріплення готівкового курсу гривні є результатом запроваджених Національним банком нових вимог до банків щодо розмірів резервів. До 11 березня банки мають збільшити свої гривневі запаси.
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Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.
Схоже на те, що зараз банки активно продають зі своїх запасів долари, конвертуючи їх у гривню для подальшого зарахування в резерви. Отже, доларів на ринку стає більше, гривні — менше. Відповідно, долар дешевшає, гривня дорожчає.
Що чекає на гривню
Швидше за все, найближчими тижнями готівковий курс гривні зафіксується на тих рівнях, які ми спостерігаємо зараз. Причин для ослаблення гривні до 40 і вище за долар наразі немає, стверджує керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.
Наразі міжнародна спільнота надає Україні суттєву фінансову допомогу, тому дефіциту валюти в країні немає. Отже, причин для ослаблення гривні теж немає, стверджує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
За умови відсутності суттєвих воєнних шоків ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною, упевнені опитані Новини.LIVE експерти.
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Про те, чому укріплюється гривня і що буде далі, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE