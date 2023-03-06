Эксперты спрогнозировали, что будет с гривной

С начала года гривня укрепляется

С первых дней 2023 года наличный курс украинской гривни укрепляется по отношению к американскому доллару. И если в январе это укрепление происходило уверенно, но медленно, то в феврале темпы значительно ускорились.

Скорее всего, укрепление наличного курса гривни является результатом введенных Национальным банком новых требований к банкам относительно размеров резервов. До 11 марта банки должны увеличить свои гривневые запасы.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

Похоже, сейчас банки активно продают из своих запасов доллары, конвертируя их в гривню для дальнейшего зачисления в резервы. Следовательно, долларов на рынке становится больше, гривни — меньше. Соответственно доллар дешевеет, гривня дорожает.

Что ждет гривню

Скорее всего, в ближайшие недели наличный курс гривни зафиксируется на тех уровнях, которые мы наблюдаем сейчас. Причин для ослабления гривни до 40 и выше за доллар пока нет, утверждает руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

Сейчас международное сообщество оказывает Украине существенную финансовую помощь, поэтому дефицита валюты в стране нет. Следовательно, причин для ослабления гривни тоже нет, утверждает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

При отсутствии существенных военных шоков ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной, уверены опрошенные Новини.LIVE эксперты.

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О том, почему укрепляется гривня и что будет дальше, — читайте в авторском материале Новини.LIVE