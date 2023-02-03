Як ембарго ЄС на російські нафтопродукти з 5 лютого вплине на економіку росії

Експерти спрогнозували втрати економіки росії через запровадження ембарго на нафтопродукти з 5 лютого
Війна росії проти України спровокувала міжнародні санкції щодо агресора, метою яких є зменшення можливостей російської економіки фінансувати військові дії.
Зокрема, санкції щодо російських нафти й газу стартували з ембарго ЄС на сиру нафту, яке набуло чинності 5 грудня 2022 року.
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З ембарго на нафтопродукти, яке запроваджується з 5 лютого 2023 року, приблизно 40% російського експорту нафти та газу опиниться під санкціями.
Такі прогнози оприлюднив аналітичний центр при Київській школі економіки — KSE Institute, проаналізувавши ефективність антиросійських санкцій станом на лютий 2023 року.
В 2022 році експорт сирої нафти з росії до країн "Великої сімки"(США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) впав майже на 50% порівняно із середнім показником 2021 року до 3,7 млн тонн у листопаді.
Водночас російський експорт до інших країн значно зріс, досягнувши 8,4 млн тонн у листопаді, і зараз становить 70% від загального обсягу. Це перенаправлення експортних потоків дозволило росії підтримувати видобуток сирої нафти, тоді як видобуток природного газу помітно знизився.
В KSE Institute очікують значного зниження обсягів експорту нафти і газу в 2023 році — на 19,6% і 27,9% відповідно.
Ціни, які вже сповільнювалися в другій половині 2022 року, в 2023 році впадуть ще — на 31,4% (нафта) та на 40,2% (газ) порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Важливо, що аналітики не очікують відскоку в 2024 році. Навпаки, ціни на природний газ будуть падати далі.
Нижчі обсяги експорту та ціни призведуть до зниження надходжень від нафти та газу на 50% цього року.
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Про те, як міжнародні санкції руйнують економіку росії, читайте в матеріалі Новини.LIVE