Как эмбарго ЕС на российские нефтепродукты с 5 февраля повлияет на экономику России

Эксперты спрогнозировали потери экономики россии из-за введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля
Война россии против Украины спровоцировала международные санкции в отношении агрессора, целью которых является уменьшение возможностей российской экономики финансировать военные действия.
В частности, санкции в отношении российских нефти и газа стартовали с эмбарго ЕС на сырую нефть, которое вступило в силу 5 декабря 2022 года.
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С эмбарго на нефтепродукты, вводимое с 5 февраля 2023 года, примерно 40% российского экспорта нефти и газа окажется под санкциями.
Такие прогнозы обнародовал аналитический центр при Киевской школе экономики — KSE Institute, проанализировав эффективность антироссийских санкций по состоянию на февраль 2023 года.
В 2022 году экспорт сырой нефти из россии в страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) упал почти на 50% по сравнению со средним показателем 2021 года до 3,7 млн тонн в ноябре.
В то же время, российский экспорт в другие страны значительно вырос, достигнув 8,4 млн тонн в ноябре, и сейчас составляет 70% от общего объема. Это перенаправление экспортных потоков позволило россии поддерживать добычу сырой нефти, тогда как добыча природного газа заметно снизилась.
В KSE Institute ожидают значительного снижения объемов экспорта нефти и газа в 2023 году — на 19,6% и 27,9% соответственно.
Цены, уже замедлявшиеся во второй половине 2022 года, в 2023 году упадут еще — на 31,4% (нефть) и на 40,2% (газ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Важно, что аналитики не ожидают отскока в 2024 году. Напротив, цены на газ будут падать дальше.
Более низкие объемы экспорта и цены приведут к снижению поступлений от нефти и газа на 50% в текущем году.
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О том, как международные санкции разрушают экономику россии, читайте в материале Новини.LIVE