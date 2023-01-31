Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Експерти визначили ризики для газопостачання Європи в 2023 році arrow

Експерти визначили ризики для газопостачання Європи в 2023 році

31 січня 2023 14:05
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Де Європа братиме газ в 2023 році
Європа шукає шляхи уникнення дефіциту газу
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Європейські та світові ринки природного газу все ще не уникли небезпеки, яку створює росія, скорочуючи постачання газу трубопроводами. 

За розрахунками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), якщо експорт газу з росії впаде до нуля, а імпорт скрапленого газу до Китаю відновиться до рівня 2021 року, то існує ризик дефіциту постачання газу в Європу в 2023 році.

Читайте також:

За даними експертів МЕА, потенційний розрив між попитом та пропозицією газу в ЄС може сягнути 27 млрд кубометрів у 2023 році.

Ризики для газопостачання Європи

Декілька факторів можуть зробити 2023-й більш суворим випробуванням, ніж рік початку війни.

Російські поставки можуть і надалі падати. В 2021 році росія поставила в Європу близько 140 млрд кубометрів газу. В 2022-му — лише близько 60 млрд. В 2023 році поставки можуть впасти до нуля.

Постачання скрапленого природного газу (СПГ) будуть обмежені. До кінця 2023 року Європейський Союз має намір закупити близько 40 млрд куб. м газу. Тим часом попит на імпорт газу в Китаї цілком може відновитись після незвичайно низького рівня, який спостерігався в 2022 році через скорочення китайської економіки внаслідок карантинних обмежень, пов’язаних з Covid. Це посилить конкуренцію за постачання СПГ.

Незвичайно м'які температури, що спостерігаються на початку зими, можуть тривати недовго. Так, м'яка погода в Європі восени 2022 року фактично затримала початок європейського опалювального сезону приблизно на місяць. Це призвело до значного скорочення потреби в газі та забезпечило більш міцний запас газу на зиму. Але немає жодних гарантій, що температура буде такою ж щадною до кінця зими або в 2023 році в цілому.

Де знайти 27 млрд кубометрів газу

Проблему дефіциту в 27 млрд кубометрів газу Європа потенційно може вирішити за рахунок додаткових короткострокових політичних заходів, таких як: 

  • стимулювання підвищення енергоефективності;
  • швидше розгортання відновлюваних джерел енергії;
  • прискорення електрифікації тепла;
  • стимулювання зміни поведінки споживачів.

Додаткові інвестиції, потрібні для реалізації вказаних дій, становлять близько 100 мільярдів євро. Це менше за одну третину від 330 мільярдів євро, які були мобілізовані державами-членами ЄС за останній рік у вигляді екстрених пакетів для захисту споживачів від високих цін. Додаткові витрати мають зумовити тривале зниження попиту на газ, внаслідок чого аналогічну суму буде зекономлено приблизно за два роки за рахунок зниження рахунків за імпорт газу.

Отже, ризики для європейських та міжнародних газових ринків реальні, але реальні й рішення.
---
Про те, як Європа виживає без російського газу, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE.
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:45 Експерти визначили, чим Європа компенсує втрачений російський газ

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

14:28 Франція та Австралія домовились спільно виробляти артилерійські снаряди для України

14:27 "Шахтар" придбав третього новачка: таких футболістів в історії клубу ще не було

14:25 Штрафи до 680 грн або позбавлення прав: за що українських водіїв каратимуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:21 Для військових змінюють умови нарахування грошового забезпечення: кого це стосується

14:20 На Одещині через дефіцит електроенергії змінюють рух дві електрички

14:03 Промоутер Девіна Хейні розповів, коли відбудеться бій із Василем Ломаченком

13:55 У березні у Польщі запрацюють нові правила в'їзду для українців: що відомо

13:54 У Мінцифри розповіли про плани щодо цифровізації військово-лікарської комісії

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

Новина з відео

11:07 Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передав дрони Головному управлінню розвідки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:45 Іменини Оксани 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

20:45 Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

Новина з відео

20:24 Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Актуальне по темі

None 31 Січень 14:44

Експерти визначили, чим Європа компенсує втрачений російський газ

None 31 Січень 14:26

Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

None 31 Січень 14:29

Франція та Австралія домовились спільно виробляти артилерійські снаряди для України

None 31 Січень 14:14

"Шахтар" придбав третього новачка: таких футболістів в історії клубу ще не було

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB