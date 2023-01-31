Де Європа братиме газ в 2023 році

Європа шукає шляхи уникнення дефіциту газу

Європейські та світові ринки природного газу все ще не уникли небезпеки, яку створює росія, скорочуючи постачання газу трубопроводами.

За розрахунками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), якщо експорт газу з росії впаде до нуля, а імпорт скрапленого газу до Китаю відновиться до рівня 2021 року, то існує ризик дефіциту постачання газу в Європу в 2023 році.

За даними експертів МЕА, потенційний розрив між попитом та пропозицією газу в ЄС може сягнути 27 млрд кубометрів у 2023 році.

Ризики для газопостачання Європи

Декілька факторів можуть зробити 2023-й більш суворим випробуванням, ніж рік початку війни.

Російські поставки можуть і надалі падати. В 2021 році росія поставила в Європу близько 140 млрд кубометрів газу. В 2022-му — лише близько 60 млрд. В 2023 році поставки можуть впасти до нуля.

Постачання скрапленого природного газу (СПГ) будуть обмежені. До кінця 2023 року Європейський Союз має намір закупити близько 40 млрд куб. м газу. Тим часом попит на імпорт газу в Китаї цілком може відновитись після незвичайно низького рівня, який спостерігався в 2022 році через скорочення китайської економіки внаслідок карантинних обмежень, пов’язаних з Covid. Це посилить конкуренцію за постачання СПГ.

Незвичайно м'які температури, що спостерігаються на початку зими, можуть тривати недовго. Так, м'яка погода в Європі восени 2022 року фактично затримала початок європейського опалювального сезону приблизно на місяць. Це призвело до значного скорочення потреби в газі та забезпечило більш міцний запас газу на зиму. Але немає жодних гарантій, що температура буде такою ж щадною до кінця зими або в 2023 році в цілому.

Де знайти 27 млрд кубометрів газу

Проблему дефіциту в 27 млрд кубометрів газу Європа потенційно може вирішити за рахунок додаткових короткострокових політичних заходів, таких як:

стимулювання підвищення енергоефективності;

швидше розгортання відновлюваних джерел енергії;

прискорення електрифікації тепла;

стимулювання зміни поведінки споживачів.

Додаткові інвестиції, потрібні для реалізації вказаних дій, становлять близько 100 мільярдів євро. Це менше за одну третину від 330 мільярдів євро, які були мобілізовані державами-членами ЄС за останній рік у вигляді екстрених пакетів для захисту споживачів від високих цін. Додаткові витрати мають зумовити тривале зниження попиту на газ, внаслідок чого аналогічну суму буде зекономлено приблизно за два роки за рахунок зниження рахунків за імпорт газу.

Отже, ризики для європейських та міжнародних газових ринків реальні, але реальні й рішення.

---

Про те, як Європа виживає без російського газу, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE.

