Где Европа будет брать газ в 2023 году

Европа ищет пути избежания дефицита газа

Европейские и мировые рынки природного газа все еще не ушли от опасности, которую создает россия, сокращая поставки газа по трубопроводам.

По расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), если экспорт газа из россии упадет до нуля, а импорт сжиженного газа в Китай возобновится до уровня 2021 года, существует риск дефицита поставок газа в Европу в 2023 году.

По данным экспертов МЭА, потенциальный разрыв между спросом и предложением газа в ЕС может составить 27 млрд кубометров в 2023 году.

Риски для газоснабжения Европы

Несколько факторов могут сделать 2023 год более суровым испытанием, чем год начала войны.

Российские поставки могут и дальше падать. В 2021 году россия поставила в Европу около 140 млрд кубометров газа. В 2022-м — всего около 60 млрд. В 2023 году поставки могут упасть до нуля.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) будут ограничены. До конца 2023 года Европейский Союз намерен закупить около 40 млрд куб. м газа. Тем временем спрос на импорт газа в Китае вполне может восстановиться после необычно низкого уровня, который наблюдался в 2022 году из-за сокращения китайской экономики в результате карантинных ограничений, связанных с Covid. Это усугубит конкуренцию за поставки СПГ.

Необычно мягкие температуры, наблюдаемые в начале зимы, могут длиться недолго. Так, мягкая погода в Европе осенью 2022 года фактически задержала начало европейского отопительного сезона примерно на месяц. Это привело к значительному сокращению потребности в газе и обеспечило более прочный запас газа на зиму. Но нет никаких гарантий, что температура будет такой же щадящей до конца зимы или в 2023 году в целом.

Где найти 27 млрд кубометров газа

Проблему дефицита в 27 млрд кубометров газа Европа потенциально может решить за счет дополнительных краткосрочных политических мер, таких как:

стимулирование повышения энергоэффективности;

быстрое развертывание возобновляемых источников энергии;

ускорение электрификации тепла;

стимулирование более экономного поведения потребителей.

Дополнительные инвестиции, необходимые для реализации указанных действий, составляют около 100 млрд евро. Это меньше одной трети от 330 миллиардов евро, мобилизованных государствами-членами ЕС за последний год в виде экстренных пакетов для защиты потребителей от высоких цен. Дополнительные расходы должны вызвать длительное снижение спроса на газ, в результате чего аналогичная сумма будет сэкономлена примерно за два года за счет снижения счетов за импорт газа.

Следовательно, риски для европейских и международных газовых рынков реальны, но реальны и решения.

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О том, как Европа выживает без российского газа читайте в авторском материале Новини.LIVE.