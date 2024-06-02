Аграрії погіршили прогноз врожаю у 2024 році — у чому причина

Збір врожаю. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українська зернова асоціація (УЗА) знизила прогноз врожаю на 2024 рік на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зернових та олійних культур, порівняно з врожаєм 2023 року, який становив 82,8 млн тонн. Це пов'язано зі скороченням посівних площ через несприятливу цінову кон'юнктуру та посуху в травні в деяких регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

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"За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 складе 43,5 млн т. В поточному сезоні, який завершується, за оцінкою УЗА експорт зернових та олійних може сягнути 53,2 млн т зернових та олійних", — йдеться в повідомленні.

Прогнози врожаю зернових та олійних культур у 2024 році:

УЗА прогнозує врожай пшениці в 2024 році на рівні 19,1 млн тонн, що на 900 тис. тонн менше, ніж у попередній оцінці (в 2023 році — 22 млн тонн). Потенційний експорт пшениці в сезоні 2024/2025 може скласти близько 13 млн тонн, враховуючи перехідні залишки на початку сезону в розмірі 2,4 млн тонн.

в 2024 році на рівні 19,1 млн тонн, що на 900 тис. тонн менше, ніж у попередній оцінці (в 2023 році — 22 млн тонн). Потенційний експорт пшениці в сезоні 2024/2025 може скласти близько 13 млн тонн, враховуючи перехідні залишки на початку сезону в розмірі 2,4 млн тонн. Врожай ячменю в 2024 році може скласти 4,6 млн т (в 2023 – 5,8 млн т), а потенційний експорт в 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн т (поточного сезону експорт ячменю прогнозується на рівні 2,5 млн т).

в 2024 році може скласти 4,6 млн т (в 2023 – 5,8 млн т), а потенційний експорт в 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн т (поточного сезону експорт ячменю прогнозується на рівні 2,5 млн т). Очікування щодо врожаю кукурудзи в 2024 році погіршуються через можливе скорочення посівних площ та посушливі періоди. Українська зернова асоціація прогнозує врожай на рівні 25,5 млн тонн, що на 800 тис. тонн менше від попередньої оцінки і на 4,1 млн тонн менше, ніж у 2023 році. Потенційний експорт у сезоні 2024/2025 може скласти близько 20,5 млн тонн (поточний сезон — 26 млн тонн).

в 2024 році погіршуються через можливе скорочення посівних площ та посушливі періоди. Українська зернова асоціація прогнозує врожай на рівні 25,5 млн тонн, що на 800 тис. тонн менше від попередньої оцінки і на 4,1 млн тонн менше, ніж у 2023 році. Потенційний експорт у сезоні 2024/2025 може скласти близько 20,5 млн тонн (поточний сезон — 26 млн тонн). Врожай соняшнику в 2024 можна очікувати на рівні 13,7 млн т (в 2023 – 14,2 млн т). Потенційний експорт може скласти до 250 тис. т (в поточному сезоні очікування становлять 0,4 млн т), в той час як переробка соняшнику на олію може сягнути майже 13,6 млн т. Цього сезону переробка сягне 13,5 млн т.

в 2024 можна очікувати на рівні 13,7 млн т (в 2023 – 14,2 млн т). Потенційний експорт може скласти до 250 тис. т (в поточному сезоні очікування становлять 0,4 млн т), в той час як переробка соняшнику на олію може сягнути майже 13,6 млн т. Цього сезону переробка сягне 13,5 млн т. В 2024 році врожай ріпаку прогнозують на рівні 4,3 млн т (в 2023 – 4,5 млн т), при цьому експорт 2024/2025 МР може скласти 3,4 млн т (в поточному сезоні – 3,7 млн т).

прогнозують на рівні 4,3 млн т (в 2023 – 4,5 млн т), при цьому експорт 2024/2025 МР може скласти 3,4 млн т (в поточному сезоні – 3,7 млн т). Щодо сої, аграрії можуть збільшити посівні площі через її прибутковість цього року. Очікуваний врожай сої в 2024 році становитиме 5,5 млн тонн (в 2023 році — 4,9 млн тонн). Потенційний експорт у сезоні 2024/2025 може сягнути 4 млн тонн (у поточному сезоні — 3,3 млн тонн).

Прогноз врожаю у 2024 році. Джерело: Українська зернова асоціація

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна продовжує демонструвати свою стійкість та ефективність навіть під постійними атаками російських загарбників. За останні дев'ять місяців українським морським коридором було експортовано 50 мільйонів тонн вантажів.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт жирів тваринного та олії рослинного походження. Водночас суттєво скоротились показники експорту зернових культур.