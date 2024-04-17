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В Україні зріс експорт чормету, олії та жирів 一 статистика від Держстату

17 квітня 2024 12:47
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Ірина Шпак
редактор
Експорт товарів — як змінилась статистика продажу за даними Держстату
Судно на завантаженні. Фото: t.me/miUkraune
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і склав 522,5 млн доларів. Також збільшився експорт жирів тваринного та олії рослинного походження.

Про це йдеться на порталі Державної служби статистики України.

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У Держстаті порівняли ці показники в статистиці із січнем-лютим 2024 року наростаючим підсумком. Зростання експорту складає +5% за всіма показниками. Загальний обсяг — 6,8 млрд доларів. Зокрема експорт жирів тваринного та олії рослинного походження збільшився на 11,8% і становив 1,030,1 млрд доларів.

Водночас суттєво скоротились показники експорту зернових культур — на 8,1% або на 1,838 млрд доларів у грошовому еквіваленті. Спад експорту по електричних машинах склав — 61% або 118,5 млн доларів.

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Джерело: Держстат

Що ще варто знати

Нагадаємо, протягом січня-березня товарообіг України становив 26 мільярдів доларів. Це на 0,8%, або на 200 мільйонів, більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

Ми також писали, що обсяги продукції, що перевалюється Чорним морем та через порти Дунаю, збільшуються щоденно. Показники українського експорту впевнено наближаються до довоєнних.

Держстат
гроші
експорт зерна
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жир
олія
метал

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