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Эксперты снизили прогнозы по урожаю в 2024 году в Украине

2 июня 2024 16:35
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Ирина Шпак
редактор
Аграрии ухудшили прогноз урожая в 2024 году — в чем причина
Сбор урожая. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) снизила прогноз урожая на 2024 год на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зерновых и масличных культур по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82,8 млн тонн. Это связано с сокращением посевных площадей из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и засухи в мае в некоторых регионах страны.

Об этом сообщает пресс-служба УЗА.

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"При таких условиях экспорт в новом сезоне 2024/2025 составит 43,5 млн т. В текущем сезоне, который завершается, по оценке УЗА, экспорт зерновых и масличных может достичь 53,2 млн т зерновых и масличных", — говорится в сообщении.

Прогнозы урожая зерновых и масличных культур в 2024 году:

  • УЗА прогнозирует урожай пшеницы в 2024 году на уровне 19,1 млн тонн, что на 900 тыс. тонн меньше, чем по предварительной оценке (в 2023 году — 22 млн тонн). Потенциальный экспорт пшеницы в сезоне 2024/2025 может составить около 13 млн тонн, учитывая переходные остатки в начале сезона в размере 2,4 млн тонн.
  • Урожай ячменя в 2024 году может составить 4,6 млн т (в 2023 — 5,8 млн т), а потенциальный экспорт в 2024/2025 МГ можно ожидать на уровне около 2 млн т (в текущем сезоне экспорт ячменя прогнозируется на уровне 2,5 млн т).
  • Ожидания по урожаю кукурузы в 2024 году ухудшаются из-за возможного сокращения посевных площадей и засушливых периодов. Украинская зерновая ассоциация прогнозирует урожай на уровне 25,5 млн тонн, что на 800 тыс. тонн меньше предварительной оценки и на 4,1 млн тонн меньше, чем в 2023 году. Потенциальный экспорт в сезоне 2024/2025 может составить около 20,5 млн тонн (текущий сезон — 26 млн тонн).
  • Урожай подсолнечника в 2024 году можно ожидать на уровне 13,7 млн т (в 2023 — 14,2 млн т). Потенциальный экспорт может составить до 250 тыс. т (в текущем сезоне ожидания составляют 0,4 млн т), в то время как переработка подсолнечника на масло может составить почти 13,6 млн т. В этом сезоне переработка составит 13,5 млн т.
  • В 2024 году урожай рапса прогнозируют на уровне 4,3 млн т (в 2023 – 4,5 млн т), при этом экспорт 2024/2025 МГ может составить 3,4 млн т (в текущем сезоне – 3,7 млн т).
  • Относительно сои аграрии могут увеличить посевные площади из-за ее доходности в этом году. Ожидаемый урожай сои в 2024 году составит 5,5 млн тонн (в 2023 году – 4,9 млн тонн). Потенциальный экспорт в сезоне 2024/2025 может составить 4 млн тонн (в текущем сезоне — 3,3 млн тонн).
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Прогноз урожая в 2024 году. Источник: Украинская зерновая ассоциация

Что еще стоит знать

Напомним, Украина продолжает демонстрировать свою стойкость и эффективность даже под постоянными атаками российских захватчиков. За последние девять месяцев украинским морским коридором было экспортировано 50 миллионов тонн грузов.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт жиров животного и растительного масла. В то же время существенно сократились показатели экспорта зерновых культур.

соя
подсолнечник
экспорт зерна
урожай
пшеница
кукуруза
аграрии
ячмень
сельское хозяйство
зерно

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