Запроваджено нові умови праці під час війни

Війна міняє правила на ринку праці

В мирний час у разі ліквідації, реорганізації чи банкрутства підприємства звільнення працівника займає два місяці, а якщо на підприємстві є профспілка — три. В умовах війни у роботодавців може не бути можливості забезпечувати працівника роботою чи відповідними виплатами.

Тому 1 липня 2022 року парламент врегулював трудові відносини під час воєнного стану, дозволивши зберігати за працівниками, яких призвали на військову службу, лише місце роботи й посаду, але не зарплату, нагадує молодша аналітикиня незалежної аналітичної платформи "Вокс Україна" Альона Гришко в дослідженні ринку праці України після 24 лютого.

Також Верховна Рада дозволила звільнення з ініціативи роботодавця, який не може забезпечити працівника роботою у зв’язку зі знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій.

Крім того, на період дії воєнного стану змінено обмеження щодо робочого часу працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури. Для працівників, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу (лікарі, працівники на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці тощо) максимальну тривалість робочого часу знижено з 50 до 40 годин. Для решти працівників (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо) роботодавцям надано право підвищити максимальну тривалість робочого часу до 60 годин на тиждень із пропорційним збільшенням зарплати.

Раніше Новини.LIVE писали про те, як виживають підприємці без світла, води, тепла та інтернету в Україні під час війни.

Згідно з дослідженням, проведеним у листопаді компанією Gradus Research серед представників української бізнес-аудиторії, 45% підприємств працюють як і раніше, 42% — частково, а 12% призупинили функціонування. Ще 1% підприємств розпочали бізнес-діяльність вже після початку повномасштабної війни росії проти України.

---

Про те, що відбувається на ринку праці України з початку війни, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

