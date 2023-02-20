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Эксперт напомнила о новых возможностях для работодателей во время войны

20 февраля 2023 20:38
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
В условиях войны внедрены новые условия труда
Война меняет правила на рынке труда
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

В мирное время в случае ликвидации, реорганизации или банкротства предприятия увольнение работника занимает два месяца, а если на предприятии есть профсоюз — три. В условиях войны у работодателей может не быть возможности обеспечивать работника работой или соответствующими выплатами.

Поэтому 1 июля 2022 года парламент урегулировал трудовые отношения во время военного положения, позволив сохранять за работниками, которых призвали на военную службу, только место работы и должность, но не зарплату, напоминает младший аналитик независимой аналитической платформы "Вокс Украина" Алена Гришко в исследовании особенностей рынка труда Украины после 24 февраля.

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Также Верховная Рада разрешила увольнение по инициативе работодателя, который не может обеспечить работника работой в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий.

Кроме того, на период действия военного положения изменены ограничения по рабочему времени работников, занятых на объектах критической инфраструктуры. Для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (врачи, работники на работах с вредными и опасными условиями труда и т.п.) максимальная продолжительность рабочего времени снижена с 50 до 40 часов. Для других работников (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.) работодателям предоставлено право повысить максимальную продолжительность рабочего времени до 60 часов в неделю с пропорциональным увеличением зарплаты.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как выживают предприниматели без света, воды, тепла и Интернета в Украине во время войны.

Согласно исследованию, проведенному в ноябре компанией Gradus Research среди представителей украинской бизнес-аудитории, 45% предприятий работают по-прежнему, 42% — частично, а 12% приостановили функционирование. Еще 1% предприятий начали бизнес-деятельность уже после начала полномасштабной войны россии против Украины.
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О том, что происходит на рынке труда Украины с начала войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE.

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