Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Експертка нагадала про особливості віддаленої роботи в Україні під час війни arrow

Експертка нагадала про особливості віддаленої роботи в Україні під час війни

20 лютого 2023 20:13
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Особливості віддаленої роботи під час війни
Час диктує нові правила організації праці
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Протягом періоду воєнного стану українські законотворці ухвалили кілька законів, спрямованих на допомогу бізнесу вижити в умовах війни та підтримку працівників. 

Про це йдеться в дослідженні незалежної аналітичної платформи "Вокс Україна".

Читайте також:

Авторка дослідження молодша аналітикиня "Вокс Україна" Альона Гришко, нагадує, що з початком пандемії в українському Трудовому кодексі з’явилося поняття "віддалена робота". А 18 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила так званий "закон про фриланс", який передбачає "легалізацію" роботи фрилансерів і надає можливість малому та середньому бізнесу (до 250 працівників) офіційно наймати їх на роботу. Юридично це буде оформлено як договір з нефіксованим робочим часом із заробітною платою не більше восьми "мінімалок" (наразі 53,6 тисячі гривень). Оплата відбуватиметься за фактично відпрацьований час, але не менше 32 годин протягом календарного місяця. Тобто працедавець муситиме заплатити за 32 години, навіть якщо фактично фрилансер працював менше.

Водночас державним службовцям заборонили працювати з-за кордону, що призвело до звільнення 8,5 тисяч осіб протягом перших чотирьох місяців від початку повномасштабного вторгнення. З серпня держслужбовці (окрім категорії А) та посадові особи органів місцевого самоврядування (крім першої-третьої категорій) отримали можливість займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю у разі простою чи якщо вони пішли до неоплачуваної відпустки. На період воєнного стану граничну тривалість відпустки "за свій рахунок" для біженців та ВПО підвищили з 15 до 90 днів. Цією нормою також переважно скористалися державні службовці та працівники держпідприємств, оскільки приватні підприємства врегулювали дистанційну роботу на рівні домовленостей із працівниками. Щоб не втратити кваліфікованих державних службовців, норму щодо їхньої обов’язкової присутності в Україні варто переглянути, вважають у "Вокс Україна".

Раніше Новини.LIVE писали про те, як виживають підприємці без світла, води, тепла та інтернету в Україні під час війни.

Згідно з дослідженням, проведеним у листопаді компанією Gradus Research серед представників української бізнес-аудиторії, 45% підприємств працюють як і раніше, 42% — частково, а 12% призупинили функціонування. Ще 1% підприємств розпочали бізнес-діяльність вже після початку повномасштабної війни росії проти України.
---
Про те, що відбувається на ринку праці України з початку війни, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

21:04 Вночі у Ковелі зійшов з колії пасажирський потяг "Київ-Варшава"

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхи на танку: на карнавалі в Італії висміяли путіна (ВІДЕО)

20:44 У турецькому Хатаї зафіксували землетрус магнітудою 6,4: деталі

20:38 Експертка нагадала про нові можливості для роботодавців під час війни

20:35 Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста України: окупанти атакували Дніпропетровщину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:20 Героїня серіалу "Секс і місто" звернулась до померлого актора Віллі Гарсона в його день народження

20:20 "Челсі", "Баварія" та "Інтер" цікавляться віцечемпіоном світу: за нього не потрібно платити

Ексклюзив

20:20 Веніславський відповів, чи буде путін мстити через візит Байдена

20:11 У Києві відновили будівництво метро на Виноградар

Новина з відео

20:02 Барських показав, як записував нову чуттєву пісню, прем'єра якої запланована на 24 лютого

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхи на танку: на карнавалі в Італії висміяли путіна (ВІДЕО)

Новина з відео

20:02 Барських показав, як записував нову чуттєву пісню, прем'єра якої запланована на 24 лютого

Новина з відео

19:32 "Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною": Зеленський зустрівся з Крісталіною Георгієвою

Новина з відео

19:21 "З цього почалась моя боротьба за Україну": Клопотенко про День пам'яті Небесної Сотні

Новина з відео

18:40 Grain From Ukraine: пʼяте судно з українським зерном вийшло в напрямку Африки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:09 Девід і Вікторія Бекхем зворушливо привітали молодшого сина з 18-річчям

Новина з відео

15:59 Чарльз III зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії

Новина з відео

14:03 "Відчуваємо підтримку": Зеленський поділився кадрами прибуття Байдена до Києва

Новина з відео

13:37 Безпечне море: у бійців ВМС пройшли навчання на протимінному кораблі

Новина з відео

13:03 Вєрка Сердючка запалила в Іспанії на сцені з одіозним російським актором Олексієм Паніним

Ексклюзив

19:38 Чіткий сигнал на болота відправлений: підсумки засекреченого 5-годинного візиту Байдена до Києва

Рік великої війни

18:20 За покликом душі та з Божого благословення: Андрій Цимко — шлях від іконописця до військового

17:00 "Байден несправжній, тривога фальшива!": як реагували в росії на візит президента США до Києва

12:42 АТБ та київське морозиво: соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну

Рік великої війни

10:00 "Кожен може врятувати чиєсь життя": Харківському центру крові потрібно більше донорів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 Що таке "критичне ігнорування", і як воно допомагає чистити інформаційний простір

Ексклюзив

12:00 Як створити готельно-туристичний бізнес під час пандемії Covid і розвинути його під час війни: досвід Poderey Villas

Ексклюзив

08:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Актуальне по темі

None 20 Лютий 21:04

Вночі у Ковелі зійшов з колії пасажирський потяг "Київ-Варшава"

None 20 Лютий 21:04

Карлик-монстр верхи на танку: на карнавалі в Італії висміяли путіна (ВІДЕО)

None 20 Лютий 20:58

У турецькому Хатаї зафіксували землетрус магнітудою 6,4: деталі

None 20 Лютий 20:39

Експертка нагадала про нові можливості для роботодавців під час війни

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB