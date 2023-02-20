Особливості віддаленої роботи під час війни

Час диктує нові правила організації праці

Протягом періоду воєнного стану українські законотворці ухвалили кілька законів, спрямованих на допомогу бізнесу вижити в умовах війни та підтримку працівників.

Про це йдеться в дослідженні незалежної аналітичної платформи "Вокс Україна".

Авторка дослідження молодша аналітикиня "Вокс Україна" Альона Гришко, нагадує, що з початком пандемії в українському Трудовому кодексі з’явилося поняття "віддалена робота". А 18 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила так званий "закон про фриланс", який передбачає "легалізацію" роботи фрилансерів і надає можливість малому та середньому бізнесу (до 250 працівників) офіційно наймати їх на роботу. Юридично це буде оформлено як договір з нефіксованим робочим часом із заробітною платою не більше восьми "мінімалок" (наразі 53,6 тисячі гривень). Оплата відбуватиметься за фактично відпрацьований час, але не менше 32 годин протягом календарного місяця. Тобто працедавець муситиме заплатити за 32 години, навіть якщо фактично фрилансер працював менше.

Водночас державним службовцям заборонили працювати з-за кордону, що призвело до звільнення 8,5 тисяч осіб протягом перших чотирьох місяців від початку повномасштабного вторгнення. З серпня держслужбовці (окрім категорії А) та посадові особи органів місцевого самоврядування (крім першої-третьої категорій) отримали можливість займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю у разі простою чи якщо вони пішли до неоплачуваної відпустки. На період воєнного стану граничну тривалість відпустки "за свій рахунок" для біженців та ВПО підвищили з 15 до 90 днів. Цією нормою також переважно скористалися державні службовці та працівники держпідприємств, оскільки приватні підприємства врегулювали дистанційну роботу на рівні домовленостей із працівниками. Щоб не втратити кваліфікованих державних службовців, норму щодо їхньої обов’язкової присутності в Україні варто переглянути, вважають у "Вокс Україна".

Раніше Новини.LIVE писали про те, як виживають підприємці без світла, води, тепла та інтернету в Україні під час війни.

Згідно з дослідженням, проведеним у листопаді компанією Gradus Research серед представників української бізнес-аудиторії, 45% підприємств працюють як і раніше, 42% — частково, а 12% призупинили функціонування. Ще 1% підприємств розпочали бізнес-діяльність вже після початку повномасштабної війни росії проти України.

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Про те, що відбувається на ринку праці України з початку війни, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

