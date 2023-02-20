Особенности удаленной работы во время войны

Время диктует новые правила организации труда

В период военного положения украинские законодатели приняли несколько законов, направленных на помощь бизнесу выжить в условиях войны и поддержку работников.

Об этом говорится в исследовании независимой аналитической платформы "Вокс Украина".

Автор исследования младший аналитик "Вокс Украина" Алена Гришко напоминает, что с началом пандемии в украинском Трудовом кодексе появилось понятие "удаленная работа". А 18 июля 2022 года Верховная Рада приняла так называемый "закон о фрилансе", который предусматривает "легализацию" работы фрилансеров и предоставляет возможность малому и среднему бизнесу (до 250 работников) официально нанимать их на работу. Юридически это будет оформлено как договор с нефиксированным рабочим временем с заработной платой не более восьми "минималок" (сейчас 53,6 тысяч гривен). Оплата будет производиться за фактически отработанное время, но не менее 32 часов в течение календарного месяца. То есть работодатель должен заплатить за 32 часа, даже если фактически фрилансер работал меньше.

В то же время государственным служащим запретили работать из-за границы, что привело к увольнению 8,5 тысяч человек в течение первых четырех месяцев после начала полномасштабного вторжения. С августа госслужащие (кроме категории А) и должностные лица органов местного самоуправления (кроме первой-третьей категории) получили возможность заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью в случае простоя или если они ушли в неоплачиваемый отпуск. На период военного положения предельную продолжительность отпуска "за свой счет" для беженцев и ВПЛ повысили с 15 до 90 дней. Этой нормой также преимущественно воспользовались государственные служащие и работники госпредприятий, поскольку частные предприятия урегулировали дистанционную работу на уровне договоренностей с работниками. Чтобы не потерять квалифицированных государственных служащих, норму относительно их обязательного присутствия в Украине следует пересмотреть, считают в "Вокс Украина".

Ранее Новини.LIVE писали о том, как выживают предприниматели без света, воды, тепла и Интернета в Украине во время войны.

Согласно исследованию, проведенному в ноябре компанией Gradus Research среди представителей украинской бизнес-аудитории, 45% предприятий работают по-прежнему, 42% — частично, а 12% приостановили функционирование. Еще 1% предприятий начали бизнес-деятельность уже после начала полномасштабной войны россии против Украины.

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О происходящем на рынке труда Украины с начала войны читайте в авторском материале Новини.LIVE