Експорт електрики у ЄС — у Міненерго розповіли про обсяги постачання

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляє, що Україна планує наростити обсяги експорту / Фото: mev.gov.ua

У Міністерстві енергетики України розраховують відновити експорт електроенергії у країни Європейського Союзу (ЄС) щонайменше до рівня минулого року. Також уряд має намір провести переговори щодо нарощення постачання.

Про це розповів голова Міненергетики Герман Галущенко під час ефіру телемарафону, інформує його пресслужба.

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"Зараз ми відновили експорт… І зараз ми сподіваємось вийти на ті обсяги експорту, які були минулого року. Ми плануємо і вестимемо переговори щодо їх збільшення, тому що сьогодні резерв у системі дозволяє це зробити", — зауважив міністр.

Він зазначив, що уряд планує збільшити зв'язки між Україною та Польщею, що дозволить наростити обсяги експорту.

Водночас обсяги залежатимуть від достатності задоволення українських потреб. У разі зміни ситуації — експорт можуть зупинити.

"Безумовно, не може йтися про експорт електроенергії в умовах, якщо не буде забезпечений належний рівень генерації", — наголосив Галущенко.

Доходи від експорту

За словами міністра, доходи від експорту електроенергії дозволили б залучити додаткові фінансові ресурси для відновлення енергетичної інфраструктури. При цьому коштів від експорту буде недостатньо для повного закриття фінансових потреб для відновлення української енергосистеми до наступного опалювального сезону.

"Тут є ціла низка інших рішень, які обговорюються. Але, безумовно, можливість отримання коштів від експорту дозволить фінансово підживлювати наші генерації та компанії для того, щоб мати ресурс", — додав голова Міненергетики.

Нагадаємо, нещодавно Герман Галущенко розповів, що відновлення експорту електроенергії до Європи дозволило б Україні отримувати до 70 мільйонів доларів прибутків щомісяця.

Тако ми писали, що Україна спільно з Польщею планує запустити повітряну електролінію, яка поєднає українську та європейську енергосистеми. Мають відновити ЛЕП, яка не працювала понад 30 років.