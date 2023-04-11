Экспорт электричества в ЕС - в Минэнерго рассказали об объемах поставок

Министр энергетики Герман Галущенко заявляет, что Украина планирует нарастить объемы экспорта

В Министерстве энергетики Украины рассчитывают возобновить экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза, по меньшей мере, до уровня прошлого года. Также правительство намерено провести переговоры по наращиванию поставок.

Об этом рассказал глава Минэнергетики Герман Галущенко во время эфира телемарафона, передает его пресс-служба.

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"Сейчас мы возобновили экспорт... И сейчас мы надеемся выйти на те объемы экспорта, которые были в прошлом году. Мы планируем и будем вести переговоры по их увеличению, потому что сегодня резерв в системе позволяет это сделать", — подчеркнул министр.

Он отметил, что правительство планирует увеличить связи между Украиной и Польшей, что позволит увеличить объемы экспорта.

В то же время, объемы будут зависеть от достаточности удовлетворения украинских потребностей. При изменении ситуации — экспорт могут остановить.

"Безусловно, речь не может идти об экспорте электроэнергии в условиях, если не будет обеспечен надлежащий уровень генерации", — подчеркнул Галущенко.

Доходы от экспорта

По словам министра, доходы от экспорта электроэнергии позволили привлечь дополнительные финансовые ресурсы для восстановления энергетической инфраструктуры. При этом средств от экспорта будет недостаточно для полного закрытия финансовых потребностей для возобновления украинской энергосистемы до следующего отопительного сезона.

"Здесь есть целый ряд других обсуждаемых решений. Но, безусловно, возможность получения средств от экспорта позволит финансово подпитывать наши генерации и компании для того, чтобы иметь ресурс", — добавил глава Минэнергетики.

Напомним, недавно Герман Галущенко рассказал, что возобновление экспорта электроэнергии в Европу позволило Украине получать до 70 миллионов долларов доходов ежемесячно.

Так мы писали, что Украина совместно с Польшей планирует запустить воздушную электролинию, которая объединит украинскую и европейскую энергосистемы. Должны восстановить ЛЭП, которая не работала более 30 лет.