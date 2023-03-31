Енергоатом запустить ЛЕП, що поєднає українську та європейську енергосистеми

Мають відновити електролінію, яка не працювала понад 30 років

Україна спільно з Польщею планує запустити повітряну електролінію, яка поєднає українську та європейську енергосистеми. Мають відновити ЛЕП, яка не працювала понад 30 років.

Про це повідомив пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

Деталі

Як зазначається, державне підприємство "Енергоатом" вже готується до запуску даної електролінії, що поєднає з енергосистемою єврозони. Це має велике значення з огляду на те, що росія атакує енергетичну інфраструктуру України, зауважив президент компанії Петро Котін.

"Так ми розширюємо свої можливості та зміцнюємо зв'язок України з європейською енергосистемою. Це надзвичайно важливо в умовах, коли росія веде прицільні обстріли нашої енергетичної інфраструктури", — розповів він.

Що відомо про ЛЕП

Дану повітряну лінію електропередачі вивели з експлуатації і з 1991 року не працювала. Електролінія дасть Україні можливість здійснювати експорт та імпорт електроенергії до країн Євросоюзу, що матиме позитивний вплив для розвитку економіки України.

Котін додав, що зі свого боку Енергоатом завершив роботи у повному обсязі.

На майданчику змонтували частину необхідного обладнання, а підрозділи Енергоатома провели роботи, які передують пусконалагоджувальним. Тому щойно свою частину зобов'язань виконає "Укренерго", лінія буде готова до введення в експлуатацію.

За попередніми оцінками фахівців, роботи "Укренерго" може закінчити у квітні 2023 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні ситуація з генерацією електричної енергії стабілізувалася. Виникли резервні потужності, які дозволяють поновити експорт у європейські країни.

Україна з 11 жовтня 2022 року призупинила експорт електрики через ракетні обстріли. Атаки вразили теплову генерацію та електричні підстанції, змусивши зупинити поставки електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми.