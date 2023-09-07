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Експорт під час війни: що найбільше продає Україна за кордон

7 вересня 2023 11:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Експорт України — що продають під час війни у 2023 році
Поставки зерна. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Україна за сім місяців цього року скоротила обсяг експорту товарів. Показник знизився порівняно з минулим роком на 11,5%.

Такі дані наводять аналітики порталу Opendatabot.

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Як змінилися показники експорту

За цією інформацією, з початку року продажі за кордон просіли з 23,4 млрд до 20,7 млрд доларів.

Цього року український бізнес наростив експорт сільськогосподарської продукції до 13 млрд доларів, що на 4,5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Однак обсяг сільськогосподарського експорту впав в останні місяці. Зокрема, найнижчий показник зафіксували у липні — 1,3 млрд доларів.

 

експорт
Джерело: Opendatabot

Суттєво скоротився експорт металів — порівняно з відповідним періодом 2021-го, він впав у 3,5 раза, до 2,4 млрд доларів.

 

метали
Джерело: Opendatabot

Експерти пов'язують скорочення експорту сільськогосподарської продукції з припиненням дії "зернової угоди" у липні цього року. Також негативна динаміка фіксувалась у червні, оскільки деякі гравці ринку вичікували, як розвиватиметься ситуація з поставками продовольства морем. Через це знизилась активність укладання договорів на постачання с/г продукції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, більшість країн ЄС проти продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. Посли 22 з 27 країн-членів ЄС критично або скептично ставляться до цієї ідеї.

Також ми писали, що нещодавно Україна попередила Польщу та Європейський Союз про можливий судовий розгляд, якщо вони продовжать обмеження на експорт агропродукції після 15 вересня. Україна розгляне питання звернення до Світової організації торгівлі.

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