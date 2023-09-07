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Экспорт во время войны: что больше всего продает Украина за границу

7 сентября 2023 11:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Экспорт Украины — что продают во время войны в 2023 году
Поставки зерна. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украина за семь месяцев текущего года сократила объем экспорта товаров. Показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 11,5%.

Такие данные приводят аналитики портала Opendatabot.

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Как изменились показатели экспорта

По этой информации, с начала года продажи за границу просели с 23,4 млрд до 20,7 млрд долларов.

В этом году украинский бизнес увеличил экспорт сельскохозяйственной продукции до 13 млрд долларов, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Однако объем сельскохозяйственного экспорта упал в последние месяцы. В частности, самый низкий показатель зафиксировали в июле — 1,3 млрд долларов.

 

экспорт
Источник: Opendatabot

Существенно сократился экспорт металлов — по сравнению с соответствующим периодом 2021-го он упал в 3,5 раза, до 2,4 млрд долларов.

 

металлы
Источник: Opendatabot

Эксперты связывают сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции с прекращением действия "зернового соглашения" в июле этого года. Также отрицательная динамика фиксировалась в июне, поскольку некоторые игроки рынка выжидали, как будет развиваться ситуация с поставками продовольствия по морю. Поэтому снизилась активность заключения договоров на поставку с/х продукции.

Что еще стоит знать

Напомним, большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Послы 22 из 27 стран-членов ЕС критично или скептически относятся к этой идее.

Также мы писали, что недавно Украина предупредила Польшу и Европейский Союз о возможном судебном разбирательстве, если они продлят ограничения на экспорт агропродукции после 15 сентября. Украина рассмотрит вопрос обращения во Всемирную торговую организацию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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