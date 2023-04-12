Експорт українського зерна різко впав — які причини

Українське зерно в Одеському морпорту. Фото: google.com

За останній тиждень дії "зернового коридору" з морських портів Одеської області експортували агропромислової продукції на 23% менше. Обсяг скоротився до 655,9 тис. тонн.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ) із посиланням на інформацію ООН.

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Причини скорочення експорту зерна

Як зазначається, на 36 тиждень "зернової угоди" у портах Одещини завантажили 16 суден, на чотири менше, ніж тиждень тому.

Найбільше пішло на експорт: кукурудзи (частка — 57%), пшениці (30%) та олії (6%).

Продукцію відправили в країни Азії (Китай та Туреччина), Європейський Союз (Іспанія, Італія та Нідерланди) та африканські країни (Лівія, Єгипет).

В УКАБ зауважують, що інспекції суден, що стоять в черзі, суттєво затягуються росією. Це фактично блокує роботу "зернового коридору". Так, під час останнього тижня його роботи середньоденний показник проходження кораблів інспекції становив 2,3. Тоді як максимальний середньоденний показник проходження інспекцій — 5,5 судна на день.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський оголосив про зупинення імпорту українського зерна до липня поточного року.

За весь час працюючої "зернової угоди" Україна поставила майже 2 мільйони тонн харчової пшениці. Обсяг міг бути вдвічі більшим, проте інспекційні комісії гальмують цей процес.