Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Експорт українського зерна різко впав: аграрії назвали причини arrow

Експорт українського зерна різко впав: аграрії назвали причини

12 квітня 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Експорт українського зерна різко впав — які причини
Українське зерно в Одеському морпорту. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

За останній тиждень дії "зернового коридору" з морських портів Одеської області експортували агропромислової продукції на 23% менше. Обсяг скоротився до 655,9 тис. тонн.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ) із посиланням на інформацію ООН.

Читайте також:

Причини скорочення експорту зерна

Як зазначається, на 36 тиждень "зернової угоди" у портах Одещини завантажили 16 суден, на чотири менше, ніж тиждень тому.

Найбільше пішло на експорт: кукурудзи (частка — 57%), пшениці (30%) та олії (6%).

Продукцію відправили в країни Азії (Китай та Туреччина), Європейський Союз (Іспанія, Італія та Нідерланди) та африканські країни (Лівія, Єгипет).

В УКАБ зауважують, що інспекції суден, що стоять в черзі, суттєво затягуються росією. Це фактично блокує роботу "зернового коридору". Так, під час останнього тижня його роботи середньоденний показник проходження кораблів інспекції становив 2,3. Тоді як максимальний середньоденний показник проходження інспекцій — 5,5 судна на день.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський оголосив про зупинення імпорту українського зерна до липня поточного року.

За весь час працюючої "зернової угоди" Україна поставила майже 2 мільйони тонн харчової пшениці. Обсяг міг бути вдвічі більшим, проте інспекційні комісії гальмують цей процес.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB