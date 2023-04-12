Экспорт украинского зерна резко упал — какие причины

Экспорт украинского зерна резко упал: аграрии назвали причины
За последнюю неделю действия "зернового коридора" из морских портов Одесской области экспортировали агропромышленной продукции на 23% меньше. Объем сократился до 655,9 тыс. тонн.
Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ) со ссылкой на информацию ООН.
Причины сокращения экспорта зерна
Как отмечается, на 36 неделю "зернового соглашения" в портах Одесщины загрузили 16 судов, на четыре меньше, чем неделю назад.
Больше всего пошло на экспорт: кукурузы (доля — 57%), пшеницы (30%) и масла (6%).
Продукцию отправили в страны Азии (Китай и Турция), Европейский Союз (Испания, Италия и Нидерланды) и африканские страны (Ливия, Египет).
В УКАБ отмечают, что инспекции стоящих в очереди судов существенно затягиваются россией. Это фактически блокирует работу "зернового коридора". Так, на последней неделе его работы среднедневной показатель прохождения кораблей инспекции составил 2,3. В то время как максимальный среднедневный показатель прохождения инспекций — 5,5 судна в день.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее замминистра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский объявил о приостановлении импорта украинского зерна до июля текущего года.
За все время работающего "зернового соглашения" Украина поставила около 2 миллионов тонн пищевой пшеницы. Объем мог быть вдвое больше, однако инспекционные комиссии тормозят этот процесс.