У Раді хочуть створити платформу для ефективного вирішення проблем ВПО — Гончаренко розповів деталі

Жінка з телефоном. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Раді розглядається ініціатива створення спеціальної платформи для вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Народний депутат Олексій Гончаренко вніс відповідний законопроєкт.

Про це нардеп розповів у своєму Telegram-каналі.

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Електронний кабінет для ВПО

Гончаренко написав, що для переселенців має бути створений електронний кабінет, який вирішить питання виплат, житла і соцзабезпечення. Він також повідомив, що вже подав відповідний законопроєкт №11112 на розгляд парламенту.

Так, депутат пропонує створити електронний кабінет ВПО, де кожен зможе залишати заявки на те, що йому необхідно, включаючи виплати, житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби переселенців. За його словами, все має закриватись за допомогою держави та міжнародних донорів. Гончаренко переконаний, що цей універсальний механізм зробить допомогу адресною.

"Я звертався до міністра соціальної політики Оксани Жолнович. Вже існує єдина інформаційна база внутрішньо переміщених осіб. Потрібно її доопрацювати і внести відомості про потреби ВПО!" — написав політик.

У проєкті також йдеться про те, що держава має гарантувати базову підтримку дітям внутрішньо переміщених осіб, забезпечуючи виплати для їхніх родин.

Гончаренко пропонує створити програми забезпечення вимушених переселенців житлом, які допоможуть ВПО:

отримати компенсації за знищене чи пошкоджене майно;

забезпечення соціальним житлом, і житлом для тимчасового проживання;

отримати пільгові кредити на придбання житла та можливість викупу житла.

"Я пропоную покрокове та ефективне вирішення проблем ВПО. Бо через відсутність СИСТЕМИ люди не отримують ту допомогу, яка їм потрібна, і потім їдуть за кордон. Треба це виправляти", — резюмував нардеп.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів працює над розширенням переліку категорій переселенців, які зможуть отримувати державну допомогу. У Мінсоцполітики зазначили, що вже розроблені пропозиції змін до постанови, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання ВПО.

Ми також повідомляли, що в Україні уряд пропонує втілити проєкт з надання допомоги на оплату оренди житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чи людям, які втратили житло для проживання під час війни. За такою програмою можна буде отримати до 18 тис. гривень.