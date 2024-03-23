В Раде хотят создать платформу для эффективного решения проблем ВПЛ — Гончаренко рассказал детали

Женщина с телефоном. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Раде рассматривается инициатива создания специальной платформы для решения проблем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Народный депутат Алексей Гончаренко внес соответствующий законопроект.

Об этом нардеп рассказал в своем Telegram-канале.

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Электронный кабинет для ВПЛ

Гончаренко написал, что для переселенцев должен быть создан электронный кабинет, который решит вопросы выплат, жилья и соцобеспечения. Он также сообщил, что уже подал соответствующий законопроект №11112 на рассмотрение парламента.

Да, депутат предлагает создать электронный кабинет ВПЛ, где каждый сможет оставлять заявки на то, что ему необходимо, включая выплаты, жилищные, социальные, медицинские, образовательные и другие нужды переселенцев. По его словам, все должно закрываться с помощью государства и международных доноров. Гончаренко уверен, что этот универсальный механизм сделает помощь адресной.

"Я обращался к министру социальной политики Оксане Жолнович. Уже существует единая информационная база внутренне перемещенных лиц. Нужно ее доработать и внести сведения о потребностях ВПЛ!", — написал политик.

В проекте также говорится, что государство должно гарантировать базовую поддержку детям внутренне перемещенных лиц, обеспечивая выплаты для их семей.

Гончаренко предлагает создать программы обеспечения вынужденных переселенцев жильем, которые помогут ВПЛ:

получить компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество;

обеспечение социальным жильем и жильем для временного проживания;

получить льготные кредиты на покупку жилья и возможность выкупа жилья.

"Я предлагаю пошаговое и эффективное решение проблем ВПЛ. Потому что из-за отсутствия СИСТЕМЫ люди не получают ту помощь, которая им нужна, и потом едут за границу. Надо это исправлять", — резюмировал нардеп.

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет Министров работает над расширением перечня категорий переселенцев, которые смогут получать государственную помощь. В Минсоцполитики отметили, что уже разработаны предложения изменений к постановлению, которым утвержден порядок предоставления помощи на жительство ВПЛ.

Мы также сообщали, что в Украине правительство предлагает реализовать проект по оказанию помощи на оплату аренды жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или людям, потерявшим жилье для проживания во время войны. По такой программе можно получить до 18 тыс. гривен.