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Енергетики двох областей отримали 40 тонн опор для відновлювальних робіт

27 травня 2023 17:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Енергетики двох областей отримали 40 тонн опор для відновлювальних робіт
Енергетики ремонтують мережі. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Запорізька та Миколаївська області України отримали значну допомогу для відновлювальних робіт у сфері енергетики. Так, Польща передала понад 40 тонн опор.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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Це суттєвий внесок Польщі у підтримку прифронтових областей України, які зіткнулися з необхідністю проведення термінових ремонтних робіт.

Компанії "Запоріжжяобленерго" було передано обладнання загальною вагою 21 тонна, тоді як "Миколаївобленерго" отримало майже стільки ж — близько 20 тонн.

Щобільше, за останні 14 днів із Польщі було доставлено 13 окремих постачань допомоги, вага яких перевищила 190 тонн. Вони включали різні матеріали і обладнання, зокрема 82 генератори різної потужності.

Міністр енергетики України Герман Галущенко особливо наголосив на важливості діяльності логістичного центру rescEU, розташованого в Польщі. Цей хаб відіграє ключову роль у збиранні та оперативній доставці гуманітарної допомоги з різних країн Європи до України.

З березня 2022 року з Польщі в Україну було відправлено 93 вантажі допомоги, загалом вагою понад 1,6 тисячі тонн, демонструючи тривалу та значну співпрацю між двома країнами.

Нагадаємо, що в Україні хочуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Ціну, яку платитимуть усі українці, пропонують встановити на рівні 2,88 грн/кВт-година.

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