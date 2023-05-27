Энергетики двух областей получили 40 тонн опор для восстановительных работ

Энергетики ремонтируют сети. Фото: google

Запорожская и Николаевская области Украины получили значительную помощь для восстановительных работ в сфере энергетики. Так, Польша передала более 40 тонн опор.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Это существенный вклад Польши в поддержку прифронтовых областей Украины, столкнувшихся с необходимостью проведения срочных ремонтных работ.

Компании "Запорожьеоблэнерго" было передано оборудование общим весом 21 тонна, в то время как "Николаевоблэнерго" получило почти столько же — около 20 тонн.

Более того, за последние 14 дней из Польши было доставлено 13 отдельных поставок помощи, вес которых превысил 190 тонн. Они включали в себя разные материалы и оборудования, в том числе 82 генератора различной мощности.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко особо отметил важность деятельности логистического центра rescEU, расположенного в Польше. Этот хаб играет ключевую роль в сборе и оперативной доставке гуманитарной помощи из разных стран Европы в Украину.

С марта 2022 года из Польши в Украину было отправлено 93 груза помощи, в общей сложности весом более 1,6 тысячи тонн, демонстрируя продолжительное и значимое сотрудничество между двумя странами.

Напомним, что в Украине хотят ввести единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,88 грн/кВт-час.