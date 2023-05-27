Тариф на электричество — украинцы будут платить единую цену

Сотрудники энергетической отрасли Украины. Фото: google.com.

В Украине хотят ввести единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,88 грн/кВт-час.

С таким предложением выступила Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), сообщает "Энергореформа".

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Нацкомиссия предложила внесение изменений в положение о спецобязательствах по доступности электричества для бытовых потребителей (ПСО) с первой корректировкой стоимости в июне в письме в Министерству энергетики Украины.

Установление новых тарифов улучшит финансовые показатели "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" — основных исполнителей ПСО, благодаря которым покрывается разница в рыночной цене электричества в около 6 грн/кВт-ч и уровнем тарифов для населения. Ожидается, что это сбалансирует механизм ПСО, говорится в письме.

Также назван единственный эффективный способ стабилизации механизма Объединенной системы обеспечения — постепенное установление рыночных цен.

НКРЭКУ вместе с Секретариатом Энергетического сообщества провели консультации по изменениям, которые будут введены с 1 июня. Правительство, по всей видимости, поддержит предложение в ближайшие дни, отметил источник в Энергореформе.

Сейчас действуют две градации:

1,44 грн/кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч в месяц;

1,68 грн при большем потреблении.

До этого нижний тариф для населения планировали оставить на действующем уровне в 1,44 грн за кВт-ч при месячном потреблении до 250 кВт-ч.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ранее заявляла, что действующий тариф покрывает только 28% затрат на производство, транспортировку, а также уплату налогов.

Напомним, ранее в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины (ВРУ) Украины повышение тарифа на электрическую энергию для населения, действие которого подходит к концу 31 мая 2023 года, могут снова отложить. Решения могут пролонгироваться еще на месяц.