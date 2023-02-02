Болгарія та Сербія почали будівництво власного газопроводу

Президент Болгарії Румен Радев і президент Сербії Александар Вучич

Болгарія почала будівництво газопроводу до сусідньої Сербії. Це допоможе послабити залежність регіону від поставок із рф, що стали ненадійними на тлі війни в Україні.

Про це пише міжнародне агентство Reuters.

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Повідомляється, що вчора, 1 лютого, відбулася церемонія закладення першого каменю, де розпочалося будівництво нового газогону. В болгарському місті Костинброд президенти обох країн зустрілися на місці, де буде збудовано один кінець 170-кілометрової гілки, 109 кілометрів якої пройдуть через Сербію.

Відомо, що газогін матиме пропускну спроможність 1,8 мільярда кубометрів газу на рік, дозволить газу із Азербайджану надходити до Західної Європи, а також надасть Сербії доступ до скрапленого природного газу, що надходить із портів у Греції.

Зазначається, що Болгарія, яка розглядала цей проєкт з 2012 року, планує завершити будівництво 62-кілометрової ділянки на своїй території до кінця жовтня. Натомість Сербія, яка почала будівництво газопроводу на своїй території ще в лютому минулого року, також буде готова до осені.

Додамо, що новий трубопровід частково фінансується коштом Європейського Союзу. Будівництво якого, надасть Сербії доступ до неросійських поставок з Південного газового коридору та терміналів зрідженого природного газу у Греції та Туреччині.

Трубопровід, який дозволить газу надходити в обох напрямках, диверсифікує маршрути, що з’єднують Болгарію з європейською газовою мережею.

Нагадаємо, раніше KSE Institute повідомляв, що російська економіка вже почала відчувати наслідки санкційного тиску.