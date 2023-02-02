Болгария и Сербия начали строительство собственного газопровода

Энергонезависимость от рф: Болгария и Сербия строят свой газопровод
Болгария начала строительство газопровода в соседнюю Сербию. Это поможет ослабить зависимость региона от поставок из россии, которые стали ненадежными на фоне войны в Украине.
Об этом пишет международное агентство Reuters.
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Сообщается, что вчера, 1 февраля, прошла церемония закладки первого камня, где началось строительство нового газопровода. В болгарском городе Костинброд президенты обеих стран встретились на месте, где будет построен один конец 170-километровой ветки, 109 километров которой пройдет через Сербию.
Известно, что газопровод будет иметь пропускную способность 1,8 миллиарда кубометров газа в год, позволит газу из Азербайджана поступать в Западную Европу, а также предоставит Сербии доступ к сжиженному природному газу, поступающему из портов в Греции.
Болгария, рассматривавшая этот проект с 2012 года, планирует завершить строительство 62-километрового участка на своей территории до конца октября. Сербия, которая начала строительство газопровода на своей территории еще в феврале прошлого года, также будет готова к осени.
Добавим, что новый трубопровод частично финансируется на средства Европейского Союза. Строительство которого предоставит Сербии доступ к нероссийским поставкам из Южного газового коридора и терминалам сжиженного природного газа в Греции и Турции.
Трубопровод, который позволит газу поступать по обоим направлениям, диверсифицирует маршруты, соединяющие Болгарию с европейской газовой сетью.
Напомним, ранее KSE Institute сообщал, что российская экономика уже начала ощущать последствия санкционного давления.