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Естонія виплатить українцям по 10 тис. грн — хто має право на допомогу

15 листопада 2023 10:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошова допомога від Естонії — як отримати понад 10 тис. грн
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці з шести областей можуть отримати фінансову допомогу у понад 10 тис. грн. Гроші надає Естонська рада у справах біженців.

Про це йдеться на сайті організації.

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Хто має право на допомогу від Естонії

Як зазначається, йдеться про підтримку громадян, які постраждали від війни. Виплати можуть оформити жителі шести областей: Запорізької, Донецької,  Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської.

Грошову допомогу надають на основі оцінки домогосподарства на предмет відповідності соціально-економічним критеріям та вразливості.

"У зв’язку з великою кількістю звернень, інформуємо, що повторно подати заяву на отримання багатоцільової грошової допомоги Ви можете за шість місяців після отримання попередньої виплати", — зазначено на сайті.

Організація надає виплати на три місяці у розмірі 3,6 тис. гривень на одну особу. Кошти надсилають на банківські рахунки, які вказують заявники.

Крім того, мешканцям сіл за іншою програмою надають 17,5 тис. грн на опалення.

"Протягом цього зимового сезону наша організація надає фінансову допомогу на опалення (для придбання твердого палива, такого як вугілля, дрова, брикети чи пелети або для оплати газового опалення) домогосподарствам, які проживають у сільській та приміській місцевості, які стикаються з труднощами з покриттям своїх потреб в опаленні взимку", — зазначають в організації.

Як оформити виплати

Там зауважили, що номер гарячої лінії для реєстрації був змінений:

  • 0-939-447-568;
  • 0-738-361-238;
  • 0-738-109-344.

Телефонувати на гарячу лінію можна з понеділка по середу з 9:00 до 12:00.

Більше про допомогу

Постраждалим від війни українкам виплатять нову матеріальну допомогу. Кошти можна оформити від Міжнародного жіночого фонду Mama Мoya.

Також повідомлялося, що в Україні з моменту посилення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на правомірність отримання виплат втратили допомогу понад 140 тис. осіб. Йдеться про тих, хто не відповідає критеріям.

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