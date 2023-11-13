Ощадбанк виплатить деяким власникам пенсійних карток призи — як взяти участь

Людина пенсійного віку. Фото: Unplush

Державна фінустанова "Ощадбанк" оголосила нову акцію для українців. Розіграють грошові заохочення серед військовослужбовців, які оформлять пенсійну картку.

Про це повідомляє пресслужба банку у соцмережі Facebook.

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Як отримати додаткові виплати від Ощадбанку

Як зазначається, серед претендентів розіграють десять грошових заохочень. Українські військові, які оформлять пенсійну картку, отримають шанс отримати одноразову виплату у сумі до 25 тис. гривень.

Що саме потрібно зробити, щоб отримати грошові подарунки:

громадяни мають оформити пенсійну картку Mastercard від Ощадбанку для зарахування військових пенсій;

дочекатися першого зарахування пенсії на банківську картку;

зробити щонайменше одну трансакцію карткою на щонайменше 100 грн.

Акція триватиме до 9 березня наступного року. Протягом цього періоду визначатимуть переможців, які отримають призи.

Представники "Ощадбанку" зауважили, що одноразова виплата дорівнює військовій пенсійній виплаті переможця, однак сума не може перевищувати 25 тис. гривень.

Інші акції Ощаду

З 1 листопада 2023 року Ощадбанк розпочав приймання заявок у межах другого етапу програми грантової підтримки від уряду Німеччини з метою кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу.

Українські компанії можуть отримати гранти, які покриватимуть до 30% вартості інвестиційного проєкту. Пріоритетними галузями для фінансування є харчова та текстильна промисловість, переробка та експорт продукції українського виробництва. Крім цього, у фокусі програми — релоковані підприємства та бізнес на деокупованих територіях.

Більше про Ощадбанк

Нагадаємо, з грудня Ощадбанк планує оновити тарифи за зарплатними картками для клієнтів. Зокрема, перекази коштів на інші платіжні картки Ощадбанку через мобільний банкінг відбуватимуться без комісії.

Новини.LIVE писали також, що державна фінустанова "Ощадбанк" здійснює несанкціоновані списання коштів з рахунків своїх клієнтів. Таке явище пояснюють правилами, прописаними в рамках договору.