Денежная помощь от Эстонии — как получить более 10 тыс. грн

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы из шести областей могут получить финансовую помощь более чем в 10 тыс. грн. Деньги предоставляет Эстонский совет по делам беженцев.

Об этом говорится на сайте организации.

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Речь идет о поддержке граждан, пострадавших от войны. Выплаты могут оформить жители шести областей: Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская и Николаевская.

Денежную помощь оказывают на основе оценки домохозяйства на предмет соответствия социально-экономическим критериям и уязвимости.

Организация предоставляет выплаты на три месяца в размере 3,6 тыс. гривен на одного человека. Средства перечисляются на банковские счета, указанные заявителями.

"В связи с большим количеством обращений, информируем, что повторно подать заявление на получение многоцелевой денежной помощи Вы можете через шесть месяцев после получения предварительной выплаты", — отмечено на сайте.

Кроме того, жителям сел по другой программе предоставляют 17,5 тыс. грн на отопление.

"В течение этого зимнего сезона наша организация оказывает финансовую помощь на отопление (для приобретения твердого топлива, такого как уголь, дрова, брикеты или пеллеты или для оплаты газового отопления) домохозяйствам, проживающим в сельской и пригородной местности, которые сталкиваются с трудностями с покрытием своих потребностей в отоплении зимой", — отмечают в организации.

Как оформить выплаты

Там отметили, что номер горячей линии для регистрации был изменен:

0-939-447-568;

0-738-361-238;

0-738-109-344.

Звонить на горячую линию можно с понедельника по среду с 9:00 до 12:00.

Больше о помощи

Пострадавшим от войны украинкам выплатят новую материальную помощь. Денежные средства можно оформить от Международного женского фонда Mama Мoya.

Также сообщалось, что в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.