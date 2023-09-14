Фахівці розповіли, за яку українську монету можна отримати 13 тисяч гривень

Українські монети різних номіналів. Фото: google

Українці можуть отримати кругленьку суму за продаж монет, які є в гаманцях у кожного. Завдяки певним унікальним характеристикам нумізмати цікавляться монетою номіналом 10 копійок.

Про це розповіли фахівці ресурсу "Монети-ягідки".

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Яку монету можна продати за 13 тис. грн

Нумізмати розповіли, що 10 копійок 1992 року різновиду 1.14ГАм є досить ціною монетою і її можна продати за ціною від 10 000 до 13 000 гривень. Зустріти її в обігу досить важко, адже на 30 тисяч штук вона зустрічається лише одна.

Останній продаж цієї монети відбувся у 2021 році, коли за неї заплатили цілком вражаючу суму в 13 500 гривень.

Як розпізнати унікальну монету

Розпізнати монету номіналом 10 копійок 1992 року можна за декількома особливостями:

середній зуб тризуба з потовщенням зверху;

одиниця дати з хвостиком;

верх букв "Ї" та "Н" прямий, низ букв загнутий.

Особливості розпізнавання монет. Фото: "Монети-ягідки"

За які монети можна отримати 30 тис. грн і більше

Фахівці розповіли, що отримати чимало коштів можна ще й за монету номіналом 2 копійки 1992 року. Ця монета відрізняється вузьким вінком через помилку в ескізах. Її виготовляли на Луганському верстатобудівному заводі.

"Монета класифікується як 1ГА в каталозі Коломійця, має зображення тризуба та напис "Україна" на аверсі та номінал "2 копійки" на реверсі. Гурт монети гладкий. Ціна на ці монети може досягати 30 000 гривень або навіть більше, в залежності від стану та рідкості монети", — йдеться у повідомленні.

Експерти також попередили про шахраїв, які продають чи купують відповідні монети зовсім за іншою ціною. Оригінальні 2 копійки 1992 року з'являються на аукціонах рідко, і їх ціна може стартувати від 1 500 доларів.

Нагадаємо, що українці мають ще менш як місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків. Так, монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень до 2003 року вилучають з готівкового обігу вже 30 вересня.