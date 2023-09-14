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Специалисты рассказали, за какую украинскую монету можно получить 13 тысяч гривен

14 сентября 2023 12:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Специалисты рассказали, за какую украинскую монету можно получить 13 тысяч гривен
Украинские монеты разных номиналов. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинци могут получить кругленькую сумму за продажу монет, которые есть в кошельках у каждого. Благодаря уникальным характеристикам нумизматы интересуются монетой номиналом 10 копеек.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

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Какую монету можно продать за 13 тысяч гривен

Нумизматы рассказали, что 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАм является достаточно ценой монетой и ее можно продать по цене от 10 000 до 13 000 гривен. Встретить ее в обращении довольно тяжело, ведь на 30 тысяч штук она встречается только одна.

Последняя продажа этой монеты состоялась в 2021 году, когда за нее заплатили вполне впечатляющую сумму в 13 500 гривен.

Как распознать уникальную монету

Распознать монету номиналом 10 копеек 1992 года можно по нескольким особенностям:

  • средний зуб трезубца с утолщением сверху;
  • единица дать с хвостиком;
  • верх букв "Ї" и "Н" прямой, низ букв загнут.
украинские монеты
Особенности распознавания монет. Фото: "Монеты-ягодки"

За какие монеты можно получить 30 тыс. грн и больше

Специалисты рассказали, что получить немало средств можно за монету номиналом 2 копейки 1992 года. Эта монета отличается узким венком из-за ошибки в эскизах. Ее производили на Луганском станкостроительном заводе.

"Монета классифицируется как 1ГА в каталоге Коломийца, имеет изображение трезубца и надпись "Украина" на аверсе и номинал "2 копейки" на реверсе. Группа монеты гладкая. Цена на эти монеты может достигать 30 000 гривен или даже больше, в зависимости от состояния и редкости монеты", — говорится в сообщении.

Эксперты также предупредили о мошенниках, продающих или покупающих соответствующие монеты совсем по другой цене. Оригинальные 2 копейки 1992 появляются на аукционах редко, и их цена может стартовать от 1 500 долларов.

Напомним, что у украинцев еще меньше месяца, чтобы обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов. Так, монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен до 2003 года изымают из наличного обращения уже 30 сентября.

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