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Фальшиві євро та долари: які купюри полюбляють втюхувати шахраї

19 квітня 2023 00:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Фальшиві євро та долари: які купюри полюбляють втюхувати шахраї
В Україні суттєво знизився рівень підроблення банкнот гривні. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українці ризикують отримати фальшиві євро — саме ця валюта посідає друге місце серед усіх іноземних за кількістю виявлених підробок (після долара) у 2022 році.

Про це повідомляють в Національному банку України

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Найчастіше шахраї підробляють купюру в 100 євро — 28% загальної кількості вилучених підроблених купюр припало саме на неї.

Серед американської ж валюти підробляють найчастіше купюри 2 великих номіналів:

  • 100 доларів – 76% від загальної кількості вилучених підроблених купюр;
  • 50 доларів – 23%.

Як перевірити справжність банкноти

  • на дотик перевіряється банкнотний папір і рельєфність окремих зображень із лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку;
  • проти світла візуально перевіряються: наявність водяних знаків та наявність наскрізного елемента (суміщене зображення). 

Куди звертатися, якщо отримали фальшивку

Як розповіли в Нацбанку, у разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот українці можуть звертатися до банків. Ті передадуть підозрілі банкноти регулятору для проведення досліджень.

"За результатами таких досліджень, що здійснюються безкоштовно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються власнику", — зазначили в НБУ.

Нагадаємо, Японія стала першою країною, яка зробить внесок для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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