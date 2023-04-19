Фальшивые евро и доллары: какие купюры любят втюхивать мошенники

В Украине существенно снизился уровень подделки банкнот гривны. Фото: УНИАН

Украинцы рискуют получить фальшивые евро — именно эта валюта занимает второе место среди всех иностранных по количеству выявленных подделок (после доллара) в 2022 году.

Об этом сообщают в Национальном банке Украины.

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Чаще мошенники подделывают купюру в 100 евро — 28% общего количества изъятых поддельных купюр пришлось именно на нее.

Среди американской же валюты подделывают чаще всего купюры 2 крупных номиналов:

100 долларов — 76% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов — 23%.

Как проверить подлинность банкноты

на ощупь проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается специальным видом печати;

против света визуально проверяются: наличие водяных знаков и наличие сквозного элемента (совмещенное изображение).

Куда обращаться, если получили фальшивку

Как рассказали в Нацбанке, в случае сомнений в подлинности и платежности банкнот украинцы могут обращаться в банки. Они передадут подозрительные банкноты регулятору для проведения исследований.

"По результатам таких исследований, которые осуществляются бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные настоящими, возвращаются собственнику", — отметили в НБУ.

Напомним, Япония стала первой страной, которая внесет вклад для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.