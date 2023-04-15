Гривня знову почала дешевшати — чи варто купувати зараз валюту

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

На українському готівковому ринку національна валюта після тривалого зміцнення знову почала незначно дешевшати. За останній тиждень гривня просіла у ціні на близько 40 копійок.

Про валютні тренди, які чекають наступного тижня, ЗМІ розповів директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.

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Фінансист вважає, що упродовж 17-23 квітня американська валюта триматиметься у ціновому коридорі 36,9-37,5 гривні, тоді як європейська не перевищить 41 гривню. Посприяють цьому збалансування пропозиції та попиту на валютному ринку після свят.

Після передсвяткового зміцнення гривні вже на Великдень ситуація на валютному ринку увійде в більш звичний темп та економічно обґрунтований стан. Насамперед варто очікувати, що попит та пропозиція на готівку долар і євро вирівняються, і це відразу позначиться на поточних курсах.

У перспективі найближчі місяці можна припустити, що настане новий етап зміцнення гривні, каже експерт. Проте його реалізація залежатиме від кількох значних економічних чинників і розтягнута у часі.

За його словами, вплинути на розвиток депозитних програм у фінустановах може механізм депозитних сертифікатів під 25%: зростуть як терміни гривневих вкладів, так і відсотки за ними (від 1% до 3% на депозити понад один рік).

"Іншими словами, НБУ заохочує громадян тримати заощадження у гривні, що є потужним стимулом для зміцнення національної валюти", — зазначає фінансист.

Окрім політики Нацбанку, під час оцінки курсових перспектив, враховуються такі фактори:

рівень інфляції (з початку 2023 року показник не перевищує 3%),

обсяги макрофінансової допомоги від західних партнерів,

розвиток "внутрішнього" бізнесу та зростання податкових надходжень до бюджету,

розвиток експортних можливостей, зокрема це стосується зерна, добрив, металопродукції тощо, події на фронті.

"Таким чином, у перспективі 1,5-2 місяців на валютному ринку може спостерігатись поступове наближення валютних курсів до офіційного рівня. Тобто ми не виключаємо, що за цей проміжок часу (умовно до середини травня) готівковий курс закріпиться на позначках нижче 37 гривень за долар і 39,9 гривні за євро", — наголосив Герман Марченко.

Який зараз курс валют в обмінниках та банках

В обмінних пунктах долар та євро на кілька копійок подорожчали. У середньому американську валюту купують за 37,70, а продають за 37,80 грн. Євро купують за 41,15, а продають за 41,35 грн.

ПриватБанк — 37,15 грн — 37,65 грн;

Ощадбанк — 37,40 грн — 38,30;

Укрексімбанк — 37,50 грн — 38,10 грн;

"Райффайзен" — 37,50 грн — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Раніше ми писали, в Україні на готівковому ринку національна валюта стрімко зміцнюється, й з огляду на це, експерти радять тримати заощадження не тільки в доларах, а й в гривні.

Нагадаємо, українські банки підвищили за місяць середні відсоткові ставки за новими кредитами для домогосподарств на 0,6%. Зростання за валютними становило 0,8%.